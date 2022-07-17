Türkiye Gazetesi

Zeytinyağlı ve sebze ağırlıklı Akdeniz diyeti şimdiye kadar en sağlıklı beslenme şekli olarak gösteriliyordu. Uzmanlar, İskandinav diyetinin bundan da sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Üstelik, bu diyetteki ürünlerin elde edilmesi de çok daha kolay ve ucuz.

İskandinav diyeti daha fazla meyve, sebze, tam tahıl ürünleri ve balık ile daha az süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et tüketimine dayanıyor. Bu diyette önemli nokta, ilkbaharda çilek, yazın kabak ve kışın pazı gibi yiyecekleri mevsiminde yemek. Diyette az miktarda doymuş yağ ve işlenmiş ete de ölçülü olarak izin veriliyor.

FARKLILIKLAR MEYVE, SEBZE VE BALIK TÜRLERİNDE

Hem Akdeniz diyetinin hem de İskandinav diyetinin sardalya gibi kalp sağlığına iyi gelen omega açısından zengin ve yağlı balıkları içerdiğine dikkat çeken diyetisyen Lola Biggs, farklılıkların meyve, sebze ve balık türlerine bağlı olduğunu açıkladı.

İskandinav diyeti pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler ile ringa balığı gibi soğuk iklimlerde yaşayan daha doyurucu gıdalardan oluşuyor.

Diyetisyen Biggs şunları söyledi: "Her iki diyet de genel olarak sağlıklı çünkü işlenmiş gıdaların ve doymuş yağların sayısını sınırlamaya eğilimliler. İki diyet arasındaki en büyük farklardan biri kullandıkları yağ. Akdeniz diyeti sızma zeytinyağı kullanırken, İskandinav diyeti kolza bitkisinden kanola yağı kullanıyor. Her ikisi de mükemmel kalp sağlığı doymamış yağ kaynaklarıdır ve iyi kolesterolü artırır."

Düşük kalorili diyetler sağlığı bozuyor, uzak durun Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Bir kişinin 10-15 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum” dedi.