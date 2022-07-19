Türkiye Gazetesi

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İsveç, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacılar 30 yıllık ulusal İsveç hasta kayıt kayıtlarından NASH teşhisi konan 65 yaş ve üstü 2 bin 898 kişiyi belirledi. Ek başka bir hastalığı olmayan bu kişileri beş yıl boyunca izleyen araştırmacılar, bu kişilerin yüzde 5’inin demansa yakalandığını tespit etti. Karaciğer hastalığının yanı sıra yüksek tansiyon ve diyabet gibi ek hastalıkları olan kişilerde bunama riskinin yüzde 38 daha yüksek olduğunu buldu.

Birçok kişide görülüyor, karaciğer kanseri ve sirozu tetikliyor Karaciğer yağlanmasının önlem alınmazsa siroz ve karaciğer kanserine davetiye çıkarabileceğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuyla ilgili yapılan araştırmayı yorumladı.