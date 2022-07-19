Türkiye Gazetesi

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Pulmoner rehabilitasyonla hastaların egzersiz kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür, “Saçınızı tarama, dişini fırçalama, banyo yapma eylemi bu kadar basitken bizim hastalarımız bunları yaparken nefes darlığı çeken hastalar oluyor. Bu tedavi sonrası bunu rahatlıkla yapabiliyor olması onlar için büyük bir kazanç. Hayat kalitesindeki artış en büyük kazanımları, hastaların hastalığa bağlı ölüm riskinin azaldığını bu tedavi sonrası görebiliyoruz” dedi. Covid enfeksiyonunun solunum üzerinde kalıcı hasarlar bıraktığına da işaret eden Doç. Dr. Önür, “Ciddi seyreden vakaların yaklaşık yüzde 15'inde tedavi tamamlandıktan sonra dahi ilk 2 ay içinde hastaneye bir solunum semptomu şikâyetiyle başvuruların arttığını görüyoruz. Covid pandemisi pulmoner rehabilitasyona ayrı bir önem kazandırdı” diye konuştu.

Zehir saçıyorlar: Çam kese böceğine dikkat! Solunum yetmezliğine kadar götürüyor Ormanlık alanlarda rastlanan çam kese böcekleri yaydığı zehirle tehlike saçıyorlar. Uzmanlar ise Ramazan Bayramı tatilinde açık alanda zaman geçirecek vatandaşları uyarıyor: “Çam kese böcekleri, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor hatta hastaları ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebiliyor.”

Solunum yoluyla bulaşıyor, sakatlık ve körlüğe kadar götürüyor Cüzzam insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor, vakalar dünyanın bazı bölgelerinde tehlike arz etmeyi sürdürüyor. Cüzzamda erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, “Cüzzamı ülkemizde az sayıda görmekteyiz. Az görülmesine rağmen cüzzam hastalığı kalıcı sakatlıklar ve körlük gibi çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir” diyor.