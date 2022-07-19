Türkiye Gazetesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, bayramda ve tatilde yemeği fazla kaçıranlar için bir detoks önerisi paylaştı. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

SABAH KAHVALTISI

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yulaf

1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz

10 tane çiğ badem veya fındık

1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu

Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.

ARA ÖĞÜN

1 fincan kiraz sapı bitki çayı

ÖĞLE YEMEĞİ

200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)

Karaciğer temizleyici smoothie tarifi

½ su bardağı marul

½ su bardağı maydanoz

½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)

1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)

1 adet limon (soyulmuş)

2 dilim taze zencefil

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar

½ su bardağı içme suyu

ARA ÖĞÜN

1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve

10 tane çiğ badem veya fındık

AKŞAM YEMEĞİ

6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)

1 kase yoğurt

Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

GECE

1 fincan melisa çayı

Şimdi tam mevsimi… Detoks etkisi yapan 5 besin Günlük hayatımızda kirli havaya, fast food tarzı yiyeceklere, temizlik malzemeleri gibi birçok zararlı etkene bolca maruz kalıyoruz. Bu zararlı etkenlerden kurtulmak için vücudu toksinlerden arındıran besinlere ihtiyacımız var. Peki, o besinler hangileri? İşte detoks etkisi yapan gıdalar…

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