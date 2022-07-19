Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını geçtiğimiz hafta tanımladı. Vatandaşlar tarafından hatırlatma dozu aşısını olmaları çağrısı oldukça dikkate alınıyor.

“AŞININ ETKİSİ VAR, TARTIŞMASIZ”

Sinop’ta hatırlatma dozu aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Sinop’ta hatırlatma dozu aşısını olmaya gelen Hikmet Erol, vatandaşların kesinlikle aşısını olmaları gerektiğinin altını çizerek, “Kesinlikle aşı olmaları gerekiyor. Benim oğlum, gelinim ve kızım karantinada, bu güne kadar hiç aşı olmamışlar. Çok üzgünüm o konuda, gelinim biraz ağır geçiriyor, diğerlerinde pek ağır değil. Aşının etkisi var, tartışmasız” dedi.

“ÖZELLİKLE 50 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR…”

Sinop İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Sinop’un bayram sürecinde özellikle tatil bölgesi olmasından dolayı ciddi yoğunluk yaşadığını, Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan artışlardan ötürü bayram ve sonrasında yeniden aşılamanın başlatıldığını söyledi.

Atlı, “Halkımıza bu konuda özellikle 6 ay önce son aşısını olmuş vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını yapması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ettik. Bayram süresince hem tatilcilerimiz hem buradaki vatandaşlarımızın aşı konusunda teveccühleri oldukça iyiydi. Hastanelerimize randevu alarak başvurarak aşılarını yaptırdılar. Bunun sürmesini istiyoruz, özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların daha hassas davranmasını istiyoruz çünkü bu hastalık bu kişilerin hastanelere, servislere ve yoğun bakımlara düşmesine sebep olabiliyor” diye konuştu.

VİRÜSÜN ETKİSİ ESKİYE GÖRE AZALDI

Koronavirüsün varyantlarının ortaya çıkmasıyla bazı belirtilerinin de değiştiğini ve eskiye göre zayıfladığını vurgulayan Uzm. Dr. Atlı, “Şu anda boğaz ağrısı belirtileri ön planda. Ateş hastalarda yükselebiliyor, gribal semptom tarzında hissediliyor. Virüsün yayılım hızı biraz yüksek fakat etkilemesi, hastaneye yatışı, bedeni etkileyip yatağa düşürmesi konusunda gücünü kaybetti. Ama yine de yaşlı hastalarımız özellikle dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Covid-19 aşısı için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu olabilecek.

Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne 'hatırlatma dozu' çağrısı: Israrla öneriyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda 50 yaş üstü ve risk grubundakilere çağrıda bulunarak, "Son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyarıyor: İki aşı yetmez hatırlatma dozu şart! Koronavirüs aşısının ülkemize ilk geldiği dönemde yapılan inaktif aşıların artık virüse karşı etkinliğini kaybettiğini söyleyen uzmanlar, korunmanın sağlanması için mutlaka ‘hatırlatma dozu’nun yaptırılması gerektiğini vurguluyor.