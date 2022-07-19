Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da oldukça nadir görülen bir doğum gerçekleşti. İnanılmaz görüntülerde yeni doğan ikizler, hala amniyotik keselerinin içindeyken objektiflere yansıdı.

Doğum esnasında ikiz bebekler amniyotik keseleri bozulmadan dünyaya geldiler. Kameralara alınan o anlarda 80 binde 1 görülen doğum gerçekleşti.

Normalde, gebelik sırasında bebeği koruyan kese, doğumun başlangıcında açılır. Bu durumda Brezilya'daki doktorlar elleriyle keseleri açmak zorunda kaldı.

Anne Cristiane Mucci, 11 Haziran'da sezaryen ile Maria Cecilia ve Maria Alice'i doğurdu. Sağlık görevlileri, keseleri nazikçe açmaya çalıştılar.

Doğum, ülkenin güney doğusunda bir eyalet olan Ponte Nova'daki bir hastanede gerçekleşti.

Bebekler, her iki bebeğin de amniyotik kesede olduğunu anlayınca şaşıran jinekolog ve doğum uzmanı Dr. Emilio Garavini tarafından dünyaya getirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada 'Çocuklar iyi ve sağlıklı doğdu' denildi.

AMNİYOTİK KESE İÇİNDE DOĞUM NASIL OLUR?

Doğum sırasında nadir de olsa amniyotik kese parçalanmaz ve bebeğin vücudunu özellikle de kafasını kaplayacak şekilde doğumlar gerçekleşir. Bu özel durum yaklaşık 80 bin doğumda yalnızca 1 kere görülür. Bebek, amniyotik kese hiç yırtılmadan dünyaya gelir. Bu tip doğumlar genellikle prematüre yani henüz doğma zamanı gelmeden doğan bebeklerde görülür.

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