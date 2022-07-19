Türkiye Gazetesi

ABD’de Voltaren Artrit Ağrı Jeli adına OnePoll tarafından 2.000 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada insanların hareketsizliğinin en büyük sebepleri yüzde 42 ile eklem ağrısı ve artrit, yüzde 39 ile motivasyon eksikliği çıktı.

Araştırmada katılımcıların sadece yüzde 51’i zorlanmadan ayak parmaklarına dokunabildiğini belirtti.

Araştırmanın ümit verici tarafı ise koronavirüs salgını sebebiyle iki senelik aradan sonra insanların yüzde 73’ünün daha hareketli bir hayat için istekli olması oldu.

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