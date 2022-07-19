Türkiye Gazetesi

Sun Health’a konuşan Savage, “Beyin kanseri aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir gün uyandığımda burnuma yanık lastik kokusu geliyordu. Evde bir şeyler yanıyor zannettim. Nişanlım Anna’ya söylediğimde herhangi bir koku almadığını söyledi. Bu beni çok şaşırttı” dedi.

AMELİYATLA TÜMÖR ALINDI

Önce sinüs hastası olduğunu düşündüğünü belirten Savage, ağustos ayındaki bu olaydan sonra nişanlısının teşvikiyle kulak burun boğaz doktoruna gittiğini, çekilen film sonrası kendisine glioblastom teşhisi konulduğunu anlattı.

Ameliyatla tümör alınırken Savage, “Kanserli hücreler şimdilik temizlenmiş görünüyor. Ama geri gelmeyeceğinin garantisi yok. Evlenmek, çocuk sahibi olmak istedim ama bu hastalıkta ortalama hayat süresi 14 ay. Bazılarının daha uzun yaşadığını biliyorum. Her şeye rağmen kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü şu ana kadar tedaviye iyi cevap veriyorum” diye konuştu.

TEDAVİSİNE ÜNLÜLER DE MADDİ DESTEK VERİYOR

Hasta, ailesi ve arkadaşlarına yakın olabilmek için ülkesi İngiltere’ye döndü. Savage'nin İngiltere'deki tedavisine ünlüler de maddi destek veriyor.

Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir Zika virüsünün yetişkinlerin beyinlerindeki kanserli hücreleri öldürebileceği bildirildi.

Beyin kanserinde umut veren ilaç Türk bilim adamları, beyin kanseri tedavisinde, ilaçların tümöre ulaşmasını engelleyen savunma mekanizmasını aşabilen ve koklama yoluyla alınan nano teknolojik ilaç yaptı.