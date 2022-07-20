Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarıyla ilgili yeniden kapatma olmayacağını söyledi. Bakan Koca “Avrupa’daki dalgayı biz 4-5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen vakalar görüyoruz. Biz de ise giderek artan bir vaka sayısı var. Fakat hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı günlük 40 katına kadar çıktı. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca şöyle devam etti: Vatandaşlarımızın hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de maskelerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve tavsiyesinde hassasiyet gösterelim.

TEDBİRLERE UYMALIYIZ

Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak virüsle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok fakat biz bundan sonra tedbirlere devam edeceğiz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam.

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