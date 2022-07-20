Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 15 yıl önce evlenen Ahmet (33) ve Hülya Kırmızıgül ile 4 yıl önce evlenen Mehmet (35) ve Nebahat Kırmızıgül, normal yollarla evlat sahibi olamadı. Birçok klinikte tedavi olan kardeşler, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

MÜJDEYİ ALDILAR

Detaylı incelemeleri yapılan kardeşlere 3’lü kombine aynı tedavi ile sperm detoks, fitoterapi ve akupunktur uygulandı. Kardeşlerin evlat hasretleri aynı anda son buldu ve müjdeleri aldılar.



Çocuklarını kucaklarına alan kardeşlerden Ahmet Kırmızıgül, oğluna Eyüp Hamza; Mehmet Kırmızıgül ise oğluna Muhammed Sadık ismini verdi. Kırmızıgül ailesi çocuklarıyla birlikte kliniğe gelerek mutluluklarını paylaştı.

23 yıllık evlat hasreti son buldu Diyarbakır’da yaşayan ve 23 yıldır evli olan Nilcan ve Ramazan Akça çifti bayramda müjdeli haberi aldı. Çift, toplam 11 başarısız tüp bebek denemesi sonucunda ikinci çocuklarına kavuşacaklarını öğrendi.