Türkiye Gazetesi

Skolyoz asla hafife alınmaması gereken bir sağlık sorunu. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmiyor ancak sinsi bir şekilde ilerliyor. Peki, skolyoz tanısı nasıl konur, skolyoz nasıl tedavi edilir? Uzmanı konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

UZUN YILLAR FARK EDİLMEYEBİLİR

Omurga deformiteleri, duruş ve yürüme bozuklukları sadece fiziksel problemler olarak görülse de aslında yaşamsal tehdit oluşturabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu rahatsızlıklar genel adıyla spinal deformite olarak isimlendirilir. Yapısal deformitelerin büyük bölümünü omurga eğriliği yani skolyoz oluşturur. Eğriliğin derecesine göre uzun yıllar fark edilemeyebileceği gibi akciğerlere baskı yaparak acil müdahale gerekliliği de ortaya çıkarabilir.

ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Skolyoz yaygın görülen bir sağlık sorunu. Ortaya çıkış nedeni ise bilinmiyor. Ancak skolyozda etkili olan bazı faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: Omurgadaki yapısal elementlerin ve nöromusküler yapıların işleyiş şekli, hormonel unsurlar, posterior kolon disfonksiyonu benzeri hastalıklar, biyomekanik faktörler, genetik yatkınlık, gelişim özellikleri, D vitamini eksikliği, sosyoekonomik duruma bağlı sağlıksız beslenme, omurgaya asimetrik yüklenmeye sebep olan işler…

SKOLYOZ SİNSİ ŞEKİLDE İLERLİYOR

Skolyoz uzunca bir süre hiç belirti vermeden ağrısız şekilde ilerleyebilir. Bazen farklı nedenlerle çekilen radyografilerde tesadüfen fark edilir. Zamanla hamstring kaslarında esneklik kaybı, omurganın bükülme kapasitesinde azalma, karın ve sırt kaslarında zayıflık, bazı fiziksel aktivitelerde şiddetli bel ağrısı ortaya çıkar. Ciddi eğrilik şikayeti oluşan kişilerde göğüs kompliyansının azalmasıyla yüzeysel soluma ve sık solunum yolu enfeksiyonu oluşur. İlerleyen ve tedavi edilmeyen durumlar depresyona ve farklı ruhsal hastalıklara yatkınlığı artırır. 90 derece üzeri omurga eğrilikleri ani ölümlerle ilişkilendirilebilir.

İDİYOPATİK SKOLYOZ ANİ ÖLÜM RİSKLERİ TAŞIYOR

Omurgada yapısal eğriliğin sebeplerinin bilinmediği durumlar idiyopatik skolyoz olarak tanımlanır ve bütün skolyozların %80’i bu gruptadır. Ağrısız ve asemptomatik ilerlediği için farkedilmesi son derece zordur. Erken tanı ve tedavi olmazsa akut veya kronik sırt ve bel ağrılarının yanı sıra kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Fiziksel hareketler kısıtlanır. Fiziksel görünüm nedeniyle ruhsal sorunlar baş gösterir. Ciddi eğriliklerde ani ölüm riski oldukça yüksektir.

ERKEN TANI VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ

İdilopatik skolyoz vakalarında erken tanı önemlidir. Özellikle ergenlik döneminde eğriliğin ilerleyişini engellemek, mümkünse omurgayı optimal açıda geriye çevirmek ve duruş biçiminde düzelme sağlamak amaçlanır. İleri evrelerde ise omurgada ortaya çıkan ağrıyı hafifletmek, fiziksel sorunları iyileştirirken solunum fonksiyonlarındaki bozulmaları düzetmek esastır. Tedavi kişinin yaşı, cinsiyeti, skolyozun derecesi, varsa başka hastalıkları gibi faktörlere göre düzenlenir. Cerrahi dışında korse kullanımı ve skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları tercih edilir.

Çocuklarda duruş bozukluklarına dikkat! Skolyoz belirtisi olabilir Her yaşta görülebilen bir omurga hastalığı olan skolyozun bazı tipleri anne karnında başlıyor. Erken dönemde başlayan hastalığın ilerlemesi de daha hızlı oluyor. Özellikle büyüme atakları hastalığın ilerlemesini tetikliyor.

Skolyoz hastalığında en önemli adım 'erken tanı' Skolyoz farkındalık haftası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz hastalığının geç fark edilmesinden korkulması gerektiğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, “Skolyoz’dan korkmayın, geç kalmaktan korkun“ dedi.

Türkiye'de 100 çocuktan 3'ünde skolyoz görülüyor Türkiye’de 2017 yılında ilk kez çok merkezli ve riskli yaş grubu çocuklarda yapılan araştırmaya göre, her 100 çocuktan 3‘ünde skolyoz (omurga eğriliği) görülüyor. Ayrıca bu araştırma sırasında çocukların yüzde 95’inde skolyoz olduğunun ne çocuk ne de ailesi tarafından fark edilmediği tespit edildi. Günümüzde telefon ve bilgisayar teknolojisi bu yaş grubunda sık kullanıldığından aileler bu tür farklılıkları normal bularak, basit bir duruş bozukluğu olarak algılıyor.