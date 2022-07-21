Türkiye Gazetesi

Güneş ışınlarından gözleri korumak amacıyla kullanılan güneş gözlüklerinin sahtesinin göz sağlığını bozduğunu söyleyen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Şaban Kılıç “Sahtesini takacaksanız hiç takmayın” uyarısında bulundu. Sahte güneş gözlüklerinin güneş koruması konusunda aldatıcı olduğunu ifade eden Dr. Kılıç “İyi bir güneş gözlüğündeki kaplamalar güneş ışınlarının camdan geçerek göze ulaşmasını engelliyor. Merdiven altı sahte güneş gözlüklerinde ise bu kaplamalar fonksiyonel olmadığından dolayı hem vatandaş gözlüğe güvenerek güneşe aşırı derecede maruz kalıyor hem de bu camlar güneş ışığını göze yansıtarak körlüğe kadar varan ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu sebeple aşırı pahalı olmayan ama göz sağlığını koruyan gözlükler tercih edilmeli” diye konuştu.

Avrupa'yı güneş çarptı Avrupa'da can kaybı 1.000'i aştı. Ülkeler peş peşe acil durum ilan ediyor.

Bir günde iki kat büyüdü... Devasa Güneş lekesi Dünya'dan bile daha büyük Uzay hava durumu gözlemcileri, bu hafta çarpıcı biçimde büyüyen güneş üzerindeki karanlık ve değişken bir noktayı yakından takip ediyor. NASA heliofizikçisi C. Alex Young'a göre, bir Güneş lekesi bir günde iki kat daha büyüdü.