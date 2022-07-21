Türkiye Gazetesi

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Dış kulak yolu iltihabının aşırı derecede ağrıya sebep olduğunu ifade eden kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Fatih Alper Akcan “Havuza ve denize girenlere mümkünse bone ve kulaklık kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü yaz döneminde tatil bölgeleri nemli oluyor. Bu durum havuz ve denizin sebep olduğu ıslaklıkla birlikte ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlerde tatili kâbusa çeviren kulak iltihapları meydana gelebiliyor. Tavsiyemiz sudan çıktıktan sonra havlunun ucuyla ya da bir peçeteyi kıvırarak kulaklarınızın suyunu alın. Kulağınızı kurulamak için kulak çöpleri ya da pamuğa sarılı başka cisimler kullanmayın. Eğer su kaçtığını düşünüyorsanız da mutlaka kafanızı aşağıya eğip, kulak kepçesini sallayarak suyu çıkarın” şeklinde konuştu.

Scooter kullanıcılarına kulaklık yasağı geliyor İngiltere'de kulaklıkla beraber scooter kullanımının yasaklanmasını hedefleyen bir kanun çıkması planlanıyor.

İşitme kaybı kulak içine yapılan iğneyle giderilecek Bilim insanları işitme kaybına katrşı FX-322olarak adlandırılan bir jel geliştirdi. İğneyle kulak içine zerk edilen ilaç, kulak içinde uykuda olan kök hücreleri, sağlıklı yeni işitme hücrelerine dönüştürüyor.