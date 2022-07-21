Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaz aylarında burun estetiğinin yapılmasının sakıncalı olduğuna ilişkin algıyla ilgili konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Şu anda kullanılan bandajlar rahat nefes alabilen ve mevsim şartlarından etkilenmeyen modern malzemelerdir. Ayrıca her yerde serin klimalı ortama ulaşmak mümkün. Kışın nezle grip gibi hastalık riski yüksekken, yazın bu risk son derece düşüktür. Ayrıca, yapılan bütün bilimsel araştırmalar gösterdi ki, yaz mevsiminde ameliyat olan hastalarda diğer mevsimlerde ameliyat olan hastalardan daha fazla kanama, morarma, ödem ve şişlik yaşanmıyor. Bu mevsimin ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı söylenilebilir. Örnek vermek gerekirse; ameliyattan üç hafta kadar sonra hasta denize girebilir. Deniz suyu tuz etkisiyle burun içi yaralarının daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur” dedi.

Burun kanaması şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı: Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka Elazığ'da 3 yıl önce burun kanaması ile hastaneye başvuran 17 yaşındaki Ayşe Tuncel, hayatının şokunu yaşadı. Genç kız, İmmünglobülin G4 hastalığına yakalandığını öğrendi.

Antalya'da estetik faciası! Güzelleşmek isterken burun kemikleri eridi ve genzine düştü Antalya'da yaşayan bir kadın kendisine tavsiye edilen estetik merkezine gitti ama işlem sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde büyük deformasyonlar oluşurken burun kemiklerinin de eriyip genzine düştüğünü söyledi.