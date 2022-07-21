Türkiye Gazetesi

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Fransa’da 45,9 dereceye ulaşarak rekor kıran ve dünyada “ölüm sıcakları” olarak adlandırılan sıcak havaya karşı tedbir alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar “Sıcaktan korunmanın tek yolu serin ortamda kalmak. Özellikle gebeler, yaşlılar ve çocuklar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın” uyarısında bulunuyor. Aşırı sıcak havanın özellikle riskli gruplar üzerinde ciddi sağlık etkilerine sebep olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu “İnsan vücudu aşırı sıcağa terleyerek veya böbrekler üzerinden su atarak karşı koymaya çalışır. Ancak belirli bir sıcaklığın üzerine çıkıldığında ve aşırı su kaybı olduğunda terleme mekanizması yani vücudun termoregülasyon sistemi bozulabiliyor. Ayrıca gebelerde, yaşlılarda ve çocuklarda bu vücudun kendini koruma sistemi yetersiz olabiliyor. Bu yüzden gebelerin, yaşlıların ve çocukların bu havalarda dışarıda bulunmaması, bulunacaklarsa da günün serin saatlerini seçmesi ve ekstra aktivite yapmaması gerekiyor. Mesela çocuklar öğle saatlerinde antreman yapmamalı, parklarda bahçelerde oynamamalı” dedi.

KALP KRİZİ VE İNME ARTIYOR

Sıcak havanın en çok kalp, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve şeker hastalarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, “Sıcak havada kalp krizi, inme, göğüs ağrısı, böbrek yetmezliği, ritim bozuklukları artar. Bunun sebebi, sıvı kaybı sebebiyle kan basıncının düşmesidir. Kanın suyunun çekilmesi gibi bir durum bu. Böbreklerden ve terleme yoluyla sıvı atılması kanın akışkanlığının azalmasına, pıhtılaşmasına sebep olur. Dolayısıyla damarlara daha fazla kan pompalamak için kalbin iş yükü artar ve kalp hızlı çalışmaya başlar. Bu durum da kalp krizi ve inme riskini artırır. Heat Waves denilen aşırı sıcaklarda sağlıklı kişiler de bu risk altındadır. Ancak, kalp hastalarının ve kalp hastası olma riski taşıyan kişilerin bunun dışında da sıcak havalarda ekstra dikkatli olması gerekir” diye konuştu.

SICAKTA HAVA KİRLİLİĞİ DAHA TEHLİKELİ

İnme ve kalp krizi üzerine olumsuz etkisi bulunan hava sıcaklığının hava kirliliğini de katlayarak artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Sıcaklık belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman havadaki kirlenme dediğimiz partiküllerin de sayısı artıyor. Dışarıdan aldığımız partiküller inflamasyonu tetikliyor. O yüzden hava kirliliği derken yabancı maddenin verdiği kendi zararı dışında vücutta enflamasyonu tetiklemesi sebebiyle aşırı reaksiyon oluyor. Sıcakta kalp krizi ve inme vakalarının artışının en önemli sebeplerinden biri de budur” açıklamasını yaptı.

COVID TABLOSUNU AĞIRLAŞTIRABİLİR

Diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonunda da su tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayıkçıoğlu “Bunun başlıca sebebi az su tüketildiğinde alerjik reaksiyonların gelişimi kadar enfeksiyon etkeninin solunum yolu mukozalarına kolay yapışması. Yani yeterince su tüketmezsek diğer solunum yolları enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid-19’a da yakalanma riski yükseliyor. Vücudun susuz kalması Covid tablosunu ağırlaştırabilir” diye anlattı.

KİMLER SU İÇERKEN DİKKATLİ OLMALI?

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, önemli bir konuya dikkat çekerek, sıvı tüketimindeki sınırları da anlattı: Sıvı kısıtlaması olan hasta grupları (kalp yetmezliği, böbrek hastaları gibi) dışında kalanlar susamadan su içmelidir. Ancak herkese ezbere ‘su için’ diyemeyiz. Kalp yetmezliği, böbrek ve hipertansiyon hastalarının içecekleri su miktarı için doktorları ile konuşmaları gerekir. Çünkü bu hastalarda su kısıtlaması yapıyoruz. Doktorlarına ulaşamıyorlarsa, içtikleriyle çıkardıkları arasındaki dengeye dikkat etmeliler. Özellikle kalp yetmezliği hastaları bir iki gün içinde kilo almışlarsa ve kasılmaları varsa fazla sıvı tüketmişler demektir. Öte yandan aşırı su tüketimi vücuttan aşırı su atılmasına da sebep olur. Suyla birlikte sodyum da vücuttan atılır. Bu da bayılmalara ve düşmelere sebep olabilir. Özellikle yaşlılarda bu duruma sık rastlanır. Kişinin tansiyonu yoksa arada soda tüketmesi gerekir.

İngiltere’de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası İngiltere’yi kavurdu. Ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi, ulusal acil durum ilan edildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu ülkede eğitime ara verildi, hastanelerde randevular iptal edildi. Pek çok yerleşim yerinde yangın çıktı. Öte yandan ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle tren rayları büküldü, havaalanı pisti eridi.

Antalya için kritik uyarı: Sıcaklık daha da artacak Antalya'da sıcaklık 38 dereceyi görürken uzmanlar sıcaklığın artacağına dikkat çekti. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise sıcaklıkların pazartesi gününe kadar 38 ile 44 derece arasında seyredeceği bildirildi.

Ray hatları büküldü, uçak pisti eridi: İngiltere'de rekor sıcaklık İngiltere’nin başkenti Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle rekor sıcaklık kaydedildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı demiryollarında raylar büküldü, Luton Havalimanı’ndaki pistler kavurucu sıcaklıktan eriyince ulaşımda aksamalar yaşandı.