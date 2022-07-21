Türkiye Gazetesi

Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Tabloya göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son açıklanan verilere göre, 11-17 Temmuz’da 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı.

ÖNLEMLER YENİDEN GELECEK Mİ?

Covid-19 salgınının etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar tek tek kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişelere neden oldu. Vakaların bir hafta içerisinde hızla artması önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz gün, koronavirüste yaşanan artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS

Türkiye'de ilk covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 479 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Kapanma geri mi geliyor? Bakan Koca'dan kritik vaka açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yaşanan artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Covid-19'da bayram sonrası endişesi... Yeni dalganın içindeyiz Covid-19 enfeksiyonunun artık “bireysel bir sağlık problemi” olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, artış gösteren vakaların yeni bir pandemiye dönüşmemesi için maske, mesafe ve aşılama kurallarına mecburiyet olmasa da uyulması gerektiğini söylüyor.