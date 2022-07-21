Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı yükseliyor Bolu'da içme suyu paniği devam ediyor. Sudan zehirlenip hastaneye kaldırılanların sayısı 71'e yükseldi. Zehirlenenlerin bir kısmı taburcu olurken 36 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerle ilgili hastaneden açıklama Bolu'da zehirlenme belirtisiyle 30'u çocuk 52 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlarla ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği'nden açıklama geldi.