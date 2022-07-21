Türkiye Gazetesi

Akciğer kanseri hakkında bilgi veren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Yapılan araştırmalar kadınlardaki DNA tamir genlerindeki yetersizlik, farklı genetik mutasyonlar ve östrojen gibi kadınlık hormonlarının kadınlarda akciğer kanserinin görülme sıklığını artırdığına işaret ediyor” açıklamasında bulundu, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

SİGARA İÇMEYEN KİŞİLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Her yıl 2.2 milyon insana tanısı konan akciğer kanseri, erkeklerde kansere bağlı ölümlerin birincil sebebi olurken kadınlarda ise meme ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra sıralanıyor.

Son 40 yılın verilerinin kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının yüzde 73’lük bir artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Sanılanın aksine akciğer kanserinin daha sık görülmesinin sebebi sigara içiciliği ile sınırlı değil. Yapılan araştırmalar sigara içmeyen kadınlarda da akciğer kanserinin görülme oranının arttığını ve kadınların erkeklere oranla evde daha çok pasif içiciliğe maruz kaldığını gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Yıldırım, “İngiltere Kanser Araştırmaları sonuçlarına göre kadınlardaki DNA tamir genlerindeki yetersizlik, farklı genetik mutasyonlar ve östrojen gibi kadınlık hormonları bu sıklığı artıran etkenler arasında yer alıyor” diye konuştu.

HEDEFE YÖNELİK İLAÇLAR SAĞ KALIM ORANLARI ARTIRIYOR

Akciğer kanserlerinin tedavisinde birçok yeniliğin ve yöntemin kullanıma girdiğini hatırlatan Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Özellikle son 10 yıllık dönemde ileri evre hastalıkla hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi gibi yeni tedavilerle hastaların sağ kalım oranları 2-3 kat arttı, hastalıksız yaşam süreleri uzadı ve yaşam kaliteleri yükseldi. Artık ilaç tedavilerinde de kişiselleştirilmiş tedaviler kullanılıyor. Diğer bir deyişle tümörlerin genetik ve moleküler yapıları patolojide detaylı incelenerek kişinin tümörüne özgü tedavi seçeneği; immünoterapi, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ya da kemoterapi kombinasyonları belirleniyor” dedi.

Etkisi kanıtlandı: Akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlüyor Berberin, geleneksel tıpta kullanılan bir bahçe çalı bitkisidir. Şeker hastalığına iyi gelen ve kanserle savaşan berberin bitkisinin birçok faydası vardır. Bu bitkiyle yapılan son araştırma hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun “Berberin bitkisinin, akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi” dedi.

Sigara içenlerin dikkatine: Bu besinler akciğerleri pırıl pırıl yapıyor, nikotini vücuttan atıyor Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması şart. Bunun yolu ise bazı besinleri daha sık tüketmekten geçiyor. Uzmanlar sigaranın vücuda verdiği zararları her fırsatta vurguluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan her birey alternatif tedavilerden yararlanıyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak ve nikotini vücuttan arındıracak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği bu gıdaları sizin için bir araya getirdik. İşte akciğeri temizleyen besinler…

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