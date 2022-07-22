Türkiye Gazetesi

Çevre İçin Harekete Geç (Agir pour l'environnement) Derneği tarafından Labocea laboratuvarına yaptırılan araştırmada, Badoit, Carrefour, Cristaline, Evian, Perrier, Vittel ve Volvic marka suların hijyen durumu incelendi.

Agir tarafından yayımlanan araştırma raporunda, şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikroplastik partiküller bulunduğu, litrede 121 ile en fazla mikro partikülün çocuklara yönelik satış yapan Vittel Kids markasına ait sularda tespit edildiği belirtildi.

HER ÇOCUK YILDA 16 BİN MİKROPLASTİK YUTUYOR

Ülkede yılda her bir çocuğun ortalama 131 litre su tükettiği aktarılan araştırmada, verilerin bu sulardan içen bir çocuğun yıllık ortalama 16 bin mikroplastik yuttuğunu gösterdiği kaydedildi.

Vittel'den sonra litrede 8 partikül ile en fazla mikroplastik parçacığı, ülkede en çok tüketilen Cristaline markasında belirlendi.

PLASTİK ŞİŞELERİN YASAKLANMASI ÇAĞRISI

Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçların endişe verici olduğunu, araştırmanın hiç kullanılmamış ve sıcağa maruz kalmamış şişelerle yapıldığını, bunun da mikroplastiklerin ortaya çıkma oranını düşürdüğünü, gerçek kullanım koşullarında daha fazla mikroplastik görüleceğini kaydetti.

Dernek, şişelenmiş suların mikroplastik denetiminden geçirilmesini ve 2027 yılından itibaren plastik şişelerin yasaklanması çağrısında bulundu.

Tek kullanımlık kahve bardaklarında mikroplastik tehlikesi Araştırmacılar, düşük yoğunluklu polietilen ile kaplanmış tek kullanımlık bardakları analiz etti. Karton veya plastik görünümlü bu bardakların kaynar suya temas edince trilyonlarca mikroskobik plastik parçacıkları saldığı ortaya çıktı.

Soluyarak havadan alıyoruz… İlk kez canlı insan akciğerinde mikroplastik bulundu! İngiltere’de Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Okulu’ndaki araştırmacılar ilk kez canlı insan akciğerinde mikroplastik buldu. Şimdiye kadar sadece kadavralar üzerindeki otopsilerde akciğerde mikroplastik tespit edilmişti.