Türkiye Gazetesi

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 16 Haziran tarihinde başlayan ve içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayına ilişkin 53'ü çocuk 98 kişi hastanelere başvurdu. Vatandaşlardan 43'ünün tedavileri hastanede devam ederken, 14 kişi yoğun bakımda bulunuyor. Zehirlenme vakalarında sayının giderek artmasıyla birlikte İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sevim Karaçay, özellikle doğal kaynak sularını kullanan vatandaşları uyardı.

“CİDDİ BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARINA SEBEP OLUYOR”

Dikkat edilmediği takdirde kaynak sularının ölüme sebebiyet veren sonuçları olduğunu kaydeden Karaçay şöyle konuştu:

“Son zamanlarda artan sel felaketinin ardından özellikle doğal kaynaklardan elde edilen sularda ciddi kirlenmeler görülmekte. Bu da doğal kaynak sularını kullanan, özellikle kaynatmadan kullanan, doğrudan tüketen vatandaşlarımızda ciddi bağırsak enfeksiyonlarına sebep olmakta. En son Çaydurt ilçesinde yaşadığımız ciddi salgın bu anlamda bizim için çok önemli. Hastalarımızda ciddi bağırsak enfeksiyonlarının yanı sıra böbrek yetmezliği, koma ve ölüme sebebiyet verebilecek ciddi rahatsızlıklara sebep olmuş durumda. Bu yüzden doğal su kaynaklarını tüketirken mutlaka temizliğinde emin olmamız gerekiyor.”

TADINDA FARKLILIK VARSA DİKKAT!

Suların kaynatmadan tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Karaçay, “Özellikle doğal su kaynaklarının çok kullanıldığı köy merkezlerinde bu suların renginde, kokusunda veya tadında herhangi bir farklılık fark ettiğimizde mutlaka yetkililere bildirmemiz gerekiyor ki böyle büyük salgınları yaşamayalım” dedi.

Bakan Koca: İçme suyundan etkilenenlerin sayısı 98’e yükseldi, 14 kişi yoğun bakımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 98’e ulaştığını, 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı yükseliyor Bolu'da içme suyu paniği devam ediyor. Sudan zehirlenip hastaneye kaldırılanların sayısı 71'e yükseldi. Zehirlenenlerin bir kısmı taburcu olurken 36 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.