Türkiye Gazetesi

San Francisco’da yaşayan Thompson, NBC Bay Area’ya yaptığı açıklamada, Covid’e yakalandıktan kısa süre sonra vücudunda kırmızı döküntüler çıktığını, hastaneye gittiğinde kendisinde aynı zamanda maymun çiçeği hastalığının olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

“KÖTÜ BİR GRİP GİBİ GEÇİRDİM”

Thompson, “Soru şu: Bir kişi aynı zamanda hem Covid-19’a hem de maymun çiçeği hastalığına yakalanabilir mi? Cevabı bende: Evet, evet, evet” dedi. Kendisini biraz toparladıktan sonra NBC Bay Area’ya konuşan Thompson, “Hastalığa haziran ayında yakalandım ve bu, haftalarca sürdü. Hastalıkları çok kötü bir grip gibi geçirdim. Yataktan çok zor kalkabiliyordum” diye konuştu.

Aynı anda hem covid hem de maymun çiçeğine yakalanan Mitcho Thompson

“ÇOK NADİR AMA MÜMKÜN”

Stanford Üniversitesi tıp profesörü Dr. Dean Winslow da maymun çiçeği ile Covid'e aynı anda yakalanmanın çok nadir ama mümkün olduğunu ifade etti.

DSÖ'den korkutan maymun çiçeği açıklaması: Vaka sayısı 10 bine yaklaştı Koronavirüsün ardından dünyayı maymun çiçeği virüsü korkusu sardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden de peş peşe vakalara ilişkin açıklama geldi. DSÖ dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi.

Covid-19'da bayram sonrası endişesi... Yeni dalganın içindeyiz Covid-19 enfeksiyonunun artık “bireysel bir sağlık problemi” olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, artış gösteren vakaların yeni bir pandemiye dönüşmemesi için maske, mesafe ve aşılama kurallarına mecburiyet olmasa da uyulması gerektiğini söylüyor.