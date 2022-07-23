Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

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Çevremizde yan etkilerinden çekindiği için ağrı kesici kullanmak istemeyen birçok kişi var. Bazı bitki ve meyvelerin ağrıyı hafifleten etkileri olduğunu söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Betül Merd, doğal ağrı kesici besinlerle ilgili bilgi verdi.



> Kırmızı üzüm: Koyu renk üzümler doku hasarına yol açan enzimleri bloke eden resveratrol içerir. Araştırmalar resveratrolun, sırt ağrısına yol açan kıkırdak hasarına karşı koruma sağladığını gösteriyor.



> Zencefil: Mide bulantısını önleyen zencefil aynı zamanda mide yatıştırma özelliğiyle de bilinmektedir. Zencefil, romatizmal kaynaklı ağrıyan eklemler ve adet krampları da dâhil olmak üzere ağrıyla savaşan doğal bir bitkidir.



> Soya: Oklahoma Eyalet Üniversitesinde yapılan araştırmada, üç ay boyunca günde 40 gram soya proteini tüketmenin romatizma hastalarının ağrı kesici ilaç kullanımını yarı yarıya azalttığı belirlenmiştir. Soyanın içerindeki izoflavonların antienflamatuvar özelliği sayesinde ağrı kesici etkiye sahip olduğu bilinmektedir.



> Papatya: Özellikle sinir sistemi ile ilgili ağrılar için yüzyıllardır kullanılıyor. İyi bir kas gevşetici özelliği olan papatya çayının ağrıları azalttığı kabul edilmektedir.



> Zerdeçal: Zerdeçalın içindeki bileşik, iltihaplanma da dâhil olmak üzere vücuttaki çeşitli süreçleri etkileyebiliyor. Ballı zencefil çayına karabiber eklenmesi etkisini artırır. Hint gıdalarında yaygın olarak kullanılan baharatın, romatoid artrit ağrısına romatizmal ağrılarda kullanılan bir ilaç olan ibuprofen kadar etkili olduğu belirlenmiştir.



> Kahve (kafein): Yapılan araştırmalarda, bilinen ağrı kesicilerle birlikte tüketildiğinde ağrı kesicilerin etkilerini arttırdığı belirlenmiştir. Son yıllarda ise kafeinin kendine özgü ağrı azaltıcı güce sahip olduğu da ortaya çıkmıştır.



> Balık: Balıktaki Omega-3 yağ asitleri, romatoid artrit, migren ve Crohn hastalığı da dâhil olmak üzere bazı otoimmün hastalıklardan kaynaklanan ağrı veya iltihaplanmayı azaltır. Ağrısı olan hastaların yüzde 60’nın üç ay boyunca balık yağı tükettikten sonra rahatlama yaşadığı ve neredeyse çoğu ağrı kesici ilaçları tamamen bıraktığı bildirilmektedir.

> Kabak çekirdeği: Migren ataklarını azaltmasıyla bilinen bir mineral olan müthiş bir magnezyum kaynağıdır. Ayrıca osteoporozun önlenmesine ve tedavisine yardımcı olmaktadır. Daha fazla magnezyum için badem ve kaju fıstığı, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak ve lahana gibi), fasulye ve mercimek düzenli olarak tüketilmelidir.

> Nane: Nane yağı, irritabl bağırsak sendromunun belirtisi olan ağrılı krampları, gazı ve şişkinliği giderir. Aşırıya kaçmamak şartıyla nane çayı tüketenler, mide rahatsızlığına bağlı ağrılarının yatıştığını belirtmektedir.



> Ceviz: İçeriğindeki yüksek oranda Omega-3 yağ asitleri ağrılara iyi gelir. Düzenli olarak ceviz tüketmek, kas ve eklem ağrılarına karşı etkilidir.

>Sarımsak: Diş ve baş ağrısına iyi gelen sarımsak, doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. Özel sağlık durumları haricinde genellikle günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelmektedir.

> Sızma zeytinyağı: İçeriğinde oleokantal enzimi olan sızma zeytinyağının, doğal bir antienflamatuvar yani iltihap giderici etkisi bulunuyor. Ayrıca bu enzimin ağrıyı azalttığı belirtilmiştir.

> Kiraz: Kirazın içeriğindeki antosiyaninler ağrı kesici etkisi yapar. Araştırmalar, kiraz suyunun egzersiz yapan erkeklerde kas hasarı belirtilerini azalttığını gösteriyor. Ağrı kesici antosiyaninler ayrıca böğürtlen, vişne, ahududu ve çilekte de bulunuyor.

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