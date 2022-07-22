Türkiye Gazetesi

‘Uykuda solunum durması’ olarak tarif edilen uyku apnesi, toplumun büyük kısmını tehdit ediyor. Uyku apnesi tedavisinde temel yaklaşım ise kilo vermek, sigara ve ilaç kullanımını kısıtlamak, reflüyü önleyici tedbirler ve uyku pozisyonunun ayarlanması olarak biliniyor. Üst solunum yolunda belirgin darlıklar varsa cerrahi tedavinin devreye girdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolgahan Çatlı, uyku apnesinde tedavi seçeneklerini anlattı.

UYKU APNESİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Tedavilerin ilk adımı hastanın yaşam tarzında yapacağı küçük ama etkili değişikliklerdir. Kilo vermek ve spor yapmak üst solunum yollarındaki daralmanın açılmasına ek olarak akciğerlerde solunum işini kolaylaştırır. Ayrıca sigara ve alkol gibi solunum yolları için irritan maddelerin kesilmesi gerekir. Bu gibi önlemler apne sendromu olan tüm hastalarda ortak bir adım olarak kabul edilmelidir.

YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN TEDAVİ

Uyku apnesi tanısı konulan bir hastada temel tedavi cPAP (continous Positive Airway Pressure) tedavisidir. Bu tedavide temel amaç solunum havasını, uyku esnasında burundan ve ağızdan basınçlı bir şekilde solunum yollarında daralma ve kollapsı önleyecek şekilde akciğerlere iletmektir. Bu amaçla cPAP cihazları kullanılır. Bu cihazlar teknolojinin tüm gelişmelerini bünyelerinde barındıran ve hasta konforunu arttırmak adına her gün gelişen bir alandır. Bu tedaviyi etkin şekilde kullanan hastalarda sendromun tüm komplikasyonlarında anlamlı derecede gerileme, yaşam kalitesinde artış ve ölüm oranlarında düşüş izlenir.

CERRAHİ MÜDAHALENİN YERİ NEDİR?

Burun ve boğazda yer alan tıkanıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla başta burun kıkırdak ve kemik eğriliklerine, normalden büyük bademciklere veya boğaz girişini tıkayan yumuşak damak/küçük dil ve dil kökü hatta üst ve alt çeneye yönelik çeşitli cerrahi uygulamalar vardır. Hangi hastaya hangi cerrahi prosedürün uygun olduğu kararında elbette en önemli basamak muayenedir. Bu değerlendirme kulak burun boğaz uzmanlarınca yapılır ve gerekirse multidisipliner bir yaklaşımla hastalar konseylerde konsülte edilerek en uygun cerrahi müdahaleye karar verilmiş olur.

Yeterli uyuduğunuz halde yorgun kalkıyorsanız dikkat! Sebebi ‘uyku apnesi’ olabilir Uyku apnesi, en çok görülen uyku rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Yeterli süre uyumasına karşın sabah yorgun kalkan kişilerde uyku apnesi sendromu mutlaka araştırılması gerekiyor. Peki uyku apnesi neden olur, nasıl anlaşılır? Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan anlatıyor.

Uyku apnesi hiç masum değil Uykuda solunum durması olarak tarif edilen uyku apnesi, toplumun büyük kısmını tehdit ediyor. Uyku apnesi, şişman kişilerde daha sık görülürken, boyun kalınlığının erkeklerde 43, kadınlarda 38 cm’nin üstünde olması da uyku apnesine zemin hazırlıyor. Uykuda ani ölüm ve kalp krizi dışında, gündüz aşırı uyku hali nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olabilen uyku apnesinden kurtulmanın yolu ise kilo vermekten, cerrahi ya da solunum cihazı tedavisinden geçiyor.