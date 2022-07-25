Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan bir çalışma, klavyenin bir mutfak kutusu kadar mikrop barındırdığını, bilgisayar faresinin ise paspastan daha kirli olduğunu ortaya koydu.

TechDisinfect isimli şirket, söz konusu araştırmayı Birleşik Krallık'taki ofislerde yürüttü ve her bir parçadan 10 tane sürüntü aldı, ardından kirli ev eşyalarıyla karşılaştırıldı.

Bir masada inç kare başına neredeyse 21 bin mikrop vardı, bir klavye tipik olarak 3 bin 295 mikrop barındırıyordu, bir fare ise bin 676 mikrop içeriyordu. Söz konusu çalışmada ise ofis telefonu 25 binden fazla mikroba sahipti.

MASALARIN DÜZENLİ TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLİYOR

TechDisinfect temizlik şirketinin genel müdürü Karim Samani araştırmayla ilgili şunları söyledi:

“Masalar ve ofis eşyaları, onlarla çok daha fazla zaman geçirdiğimiz için bir klozet kapağından dört kat daha kirli olabilir. İnsanlar masalarında yiyip içmeye meyillidirler, sonrasında temizlik yapmayı pek düşünmezler. Çalışanlar masalarını düzenli olarak dezenfekte etmeye ciddi şekilde önem verme eğiliminde değiller.”

Samani; virüsler, mikroplar ve bakterilerin evin her yerine çok kolay bulaşabildiğini ancak iş yerlerimizin potansiyel olarak çok daha büyük bir tehlike olduğunun altını çizdi.

MİLYONLARCA MİKROPLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Samani, kahve fincanlardan klavyelere kadar her şeyin enfeksiyon taşıyacağını belirterek, “Virüs barındıran yerler yalnızca fazla kullanılan ortak alanlar değil. Bazı virüsler metal ve plastik gibi yüzeylerde bir güne kadar hayatta kalabilir, yani dizüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, klavyeler, fareler, yazıcılar gibi günlük ekipmanlar virüsün iletimi için tehlikeli noktalar olabilir” dedi.

SONUÇLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK

Araştırmayı yürüten Fasthosts.co.uk web sitesinin sözcüsü şunları söyledi:

“Böyle bir çalışmaya başlayarak, şok edici sonuçlar alıp alamayacağımızı merak ettik ve klozet kapaklarını, paspasları ve mutfak çöplerini sıradan masa öğeleriyle karşılaştırdığımızda, masaların gerçekte ne kadar kirli olabileceğini görünce şaşırdık. İşverenler, pandemi sonrası çalışanların ofise tam zamanlı olarak veya hibrit bir ortamda geri dönmesini teşvik ediyor ve hatta zorunlu kılıyor, temizlik bu şirketlerin dikkate alması gereken bir şey.”

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