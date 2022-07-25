Türkiye Gazetesi

Ameliyat Lola'nın hayatını kurtardı ama bu sefer de kızın her yattığında mide asidi ağzına geliyordu. Cerrahlar, mide asidiyle boğulmasın diye çocuğun boğazında bir delik açtı. Bu kez de delikten sızan asitler çocuğun boynunda 3. derece yanıklara yol açıyordu. Yanmaması için Lola'nın 3.750 sterlinlik (80.000 TL) özel bir hastane yatağında uyuması gerekiyordu ama çocuğun anne ve babasının bu maliyeti karşılayacak maddi imkanı bulunmuyordu.

“KIZIMIN YENİDEN YÜZÜ GÜLDÜ”

İşini bırakarak kendisini tamamen kızına bakmaya adayan anne Jodie Williams, çocuğu yastıklarla destekleyip doğaçlama yöntemlerle problemi halletmeye çalıştı.



Anne ve baba, kızlarının yanıklardan kurtarmak için başında her gece sırayla nöbet tuttu. Neyse ki sıkıntılar, bir yardım kuruluşunun aileye yatak temin etmesiyle giderildi. Jodie, “Kızım tüm hastalıklarına rağmen dünyanın en neşeli çocuğuydu. Bu yanıklar onun neşesinin kaybolmasına yol açıyordu. Özel yatağın gelmesiyle kızımın yüzü yeniden güldü” dedi.

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