Türkiye Gazetesi

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Ukraynalı Diana Dekhknova, Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştiren SİHA’ların üreticisi Selçuk Bayraktar’a minnettarlığını göstermek için doğacak çocuğuna Bayraktar ismini verecek. 27 yaşındaki Diana, Ukrayna’da savaş döneminde dünyaya gelen çok sayıda erkek çocuğuna Bayraktar adının verildiğini belirterek, “Ukrayna’da bir nesil erkek çocuğun adı Bayraktar” dedi.

UKRAYNA’DA BAYRAKTAR NESLİ

Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezun olan Diana Dekhknova, 10 yıl önce bir burs kazanarak Türkiye’ye gelmiş. Türk insanının samimiyeti ve sıcakkanlılığından etkilenen Diana ülkemizde kalmayı tercih etmiş. Ukrayna fahri konsolos asistanı olarak çalışmaya başlayan Dekhknova, eşi Atılay Mayadağ’la tanışınca Türkiye’den kopamamış. Bir süre önce dünya evine giren çift, şu anda bir erkek bebek bekliyor. Bebeklerine UkraynaRusya savaşında etkin rol oynayan SİHA’ların üreticisi Selçuk Bayraktar’ın adını vereceklerini söyleyen Diana “Ukraynalı kadınlar savaş sırasında bomba sesleri ve ateş altında doğum yapmak zorunda kaldı. Ruslar, diğer sivil hedeflerle birlikte hastaneleri de vurdu. Ancak SİHA’lar devreye girince kadınlar da güven içinde doğum yapmaya başladı. Ukrayna’da şu anda dünyaya gözünü açan yüzlerce minik Bayraktar var. Bu durumla gurur duyuyorum. Benim oğlumun adı da Bayraktar olacak” sözleriyle duygularını anlattı. Diana’nın eşi Atılay bey de aslında havacılık ve uzay mühendisliğini bitirmiş. Türkiye’de kendi konusunda çalışacak alan bulamayınca Avustralya’ya gitmiş. Ancak Türk olduğu için orada tutunamayınca, yazılımcılık öğrenmiş. Şu anda yazılımcı olarak çalışan Atılay Bey’in en büyük arzusu ise bebeklerinin kulağına ezanı ve “Bayraktar” ismini Selçuk Bayraktar’ın okuması.

TÜRKİYE 2. VATANIM

On yıldan bu yana yaşadığı Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü anlatan Diana “Bu ülke bana çok şey öğretti. Evlendim, çocuğum bu ülkede doğacak. Savaş ve evlilik meseleleri çıkınca ve işimi bırakmak zorunda kaldım. Şu anda hamile olduğum için iş bulamıyorum. Bir de işim olursa çok daha mutlu olacağım” dedi.

EŞİNİN ADI DA ATILAY DENİZALTISINDAN

Ukraynalı gelin, çocuğuna Bayraktar ismini koyacağını söyleyince kayınvalidesi “Başka bir isim düşünmez misiniz?” önerisinde bulunuyor. Ama Diana ona oğlu Atılay’ı hatırlatıyor: Atılay’a hamile olduğu dönemde Gölcük Deniz Üssünü ziyaret eden annesi orada 14 Temmuz 1942 tarihinde bir mayına çarparak batan ve 38 denizcinin hayatını kaybettiği Türk hücum denizaltısının hikâyesinden çok etkilenmiş. Atılay denizaltısının anısını yaşatmak için oğluna Atılay adını vermiş. Gelininin de torununun adını benzer bir duyguyla seçmiş olması Atılay Bey’in annesini ayrıca memnun etmiş.

Karabağ Savaşı’nda Türkiye’ye ambargo uygulamıştı! Bayraktar TB2 kampanyası başlattı Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde Ukrayna’ya yardım amacıyla Bayraktar TB2 SİHA bağış kampanyaları düzenleniyor. Litvanya, Polonya ve Norveç’in ardından bir ülkede daha Türk SİHA’sı için para toplanmaya başladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kritik soruyu cevapladı: Türkiye, Rusya'ya SİHA satacak mı? Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar yerli ve milli SİHA’lara (silahlı insansız hava araçları) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenlik direnişini desteklediklerini belirtirken, ‘Rusya’ya SİHA satar mısınız? şeklindeki bir soruyu da cevapladı.