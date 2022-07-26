Türkiye Gazetesi

Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ediyor. Vaka sayıları hızla artarken hastalığı geçiren kişiler ise yaşadıkları zorluğu aktararak sosyal medyada farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

“HASTALIĞIN YAKININDAN BİLE GEÇMEK İSTEMEZSİNİZ”

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar 75 ülkede 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirtirken, ABD’nin Houston kentinde yaşayan Wesley Wallace isimli bir hasta virüsün perde arkasını ve yaşadıklarını sosyal medya üzerinden tüm gerçekliğiyle paylaştı. Wallace, çektiği bir videoda vücudundaki izleri göstererek “Şuna bakıyorsunuz, bu çok çirkin bir virüs. Bakıyorsunuz ve arkanı dönüyorsunuz. Hastalığın yakınından bile geçmek istemezsiniz” dedi.

ABD'li maymun çiçeği hastası Wesley Wallace

“AÇIK HAVADA RÜZGAR BİLE CANIMI YAKIYOR”

Yüzünde önce bir sivilce çıktığını ancak diğer belirtilerle birlikte doktora gittiğini ve kendisine maymun çiçeği virüsü teşhisi konulduğunu belirten hasta şöyle konuştu:

“Yüzümdeki yaralar çok acı veriyor. Yaralar yüzümde oluştuğu için kafamı yastığa bile koyamıyorum çünkü canım yanıyor. Açık havada rüzgar bile canımı yakıyor. Bu yaralar ağzımın içinde de var. Yemek yerken her ısırıkta her yudumda canım acıyor. Daha da kötüsü hastalık tüm vücuduma yayılıyor.”

Virüsü 4 Temmuz’da kaptığını düşünen Wallace, virüsün ellerine ve kollarına yayıldığını, lezyon ve sivilce şeklinde olduğunu söylüyor. Virüsün bulaşmasından sonra kendisini karantinaya aldığını belirten hasta, 1 ay bekleme süresi geçtikten sonra dışarı çıkacağını belirtiyor.

AB maymun çiçeği aşısına onay verdi Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketine onay verdi. Hollanda'da ise risk grubundaki bireyler için maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamaların başladığı bildirildi.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.