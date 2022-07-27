Türkiye Gazetesi

Söz konusu hastalık dünyada sadece 150 kişide var. Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının bir karışımı olarak gösterilen bu hastalığa yakalananlar genelde azami 5-10 sene yaşıyor.

TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Hastalığın modern tıpta henüz tedavisi bulunmuyor. Çocuğun annesi Deborah, babası Antoine ve kız kardeşi Eva, Leo ölmeden önce hastalığın tedavisinin bulunmasını diliyor.

‘NÖROLOJİK BOZUKLUK’ OLARAK TANIMLANIYOR

Ulusal Sağlık Enstitüleri, durumu beynin aksonlarını etkileyen nadir bir nörolojik bozukluk olarak tanımlıyor. Hastalık yavaş yavaş kişinin görüş, zihinsel becerileri ve kas kontrolünü kaybetmesine sebep oluyor.

Deborah, Leo’ya INAD teşhisi konulduğunda Eva’ya hamileydi.

Nadir hastalıkların yüzde sekseni çocuklarda Laboratuvar, hasta takiplerinin yanı sıra nadir hastalıklar konusunda yeni tedavilerin ve cihazların geliştirilebilmesi için gerekli olan klinik çalışmalara ve projelere de destek verecek.

350 milyon 'nadir hasta' var Az kişiyi etkilediği için “nadir” olarak adlandırılan yaklaşık 8 bin hastalık dünyada 350 milyon Türkiye’de 6 milyon kişinin problemi.