Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Covid vakaları artarken, enfeksiyona yakalananlardan en sık duyduğumuz cümlelerden biri "1,5 senedir kaçtım kaçtım yakalandım" şeklinde. Yeni varyanta bugüne kadar hiç covid geçirmemiş kişilerin çok daha fazla yakalandığını söyleyen Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Şu anda ülkemizde yaygın olan BA.5 varyantına hastalığı geçirmemiş olanların yakalanma oranı daha yüksek. Virüsü alan ve hastalığı geçirmiş yüz kişiden 50’si enfeksiyona yakalanıyorsa, geçirmemiş olanların 90’ı yakalanıyor. Bu varyant bağışıklık sisteminden kaçıyor, çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Ayrıca orijinal virüse göre 5 kat daha bulaşıcı" dedi.

GEÇİRENLER DE YAKALANIYOR

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılı ve daha önce enfeksiyon geçirenlerin de hastalığa yakalandığını ancak bu kişilerin hastalığı daha hafif atlattığını söyledi. Prof. Dr. Yavuz "İlk defa geçirenlerde özellikle altta yatan kronik bir hastalığı varsa tablo daha kötü oluyor. Ölümle sonlanabiliyor" diye konuştu.

BA.5 varyantının orijinal virüsten çok farklı olduğunu ve yeni bir virüs gibi olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz "Virüs olukça değişmiş olduğu için yeni bir virüsmüş gibi hareket ediyor. Bu yüzden daha önce geçirenler ve aşılılar da hasta oluyor ama daha hafif geçiyor” dedi.

BAYRAMIN ETKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul’daki artışın bayram öncesinde başladığına işaret eden Prof. Dr. Yavuz "İstanbul’da patlama bayramdan önce başladı. Bayramla birlikte de bu artacaktır. Bayramın etkisi henüz ortaya çıkmadı. Normal seyirde önce ayaktan başvurular artar. Bu yavaş yavaş hastaneye ve yoğun bakımlara yansır. Sonbaharda beklediğimiz pik noktası daha erken gelebilir" dedi.

Son nokta konuldu: Koronavirüs hayvan pazarından yayılmış Koronavirüsün başlangıcına yönelik yapılan yeni bir araştırmada elde edilen bilgiler, virüsün nereden yayıldığına dair yeni verileri ortaya çıkardı. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüsün kaynağının Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğu belirlendi.