Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Avrupa ve Amerika’da başlayarak ülkemizde de artış trendine giren Covid-19 vakaları İstanbul’daki acil durum hastanelerini de harekete geçirdi. Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen vaka sayılarındaki artışın bayramdan sonra katlanarak yükselmesi üzerine acil durum hastanelerinde kapanan Covid servisleri de birer birer açılmaya başladı. Pandemi hastanelerine başvurular üç dört kat arttı. Ancak başvuru sayısındaki artışın hastane yatışları ve yoğun bakımlara yansımasının fazla olmadığını söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, sağlık sistemini zorlayacak bir durumun olmadığını belirtti.

COVID SERVİSLERİ YENİDEN AÇILDI

Bir süre önce vaka sayılarının çok azalması üzerine Covid servislerinin büyük bir bölümünün kapatılarak, Covid olmayan hastaların kabul edilmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alparslan Tanoğlu "Mayıs ayının ortası itibarıyla vakalar azalınca, pandemiden çıkıyor muyuz diye sevindik. Covid hastası olmayınca diğer hastalar için servisler ve yoğun bakımlar açmıştık. Şimdi Covid 19 servislerini yavaş yavaş yeniden açmaya başladık. Yoğun bakımları da Covid-19 hastaları için düzenlemeye başladık" dedi.

Mayıs ayında Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine vaka sayısının 20’nin yoğun bakım yatışlarının sayısının 6-7’ye düştüğüne işaret eden Doç. Dr. Tanoğlu "Artış bayram öncesinde başladı. Yaklaşık bir ay öncesinde Feriha Öz’e günde 200 başvuru vardı. Bunun 100’üne PCR yapılıyordu. Bunlarda negatiflik oranı daha fazla pozitiflik daha azdı. Fakat geçtiğimiz hafta günde 800-850’lik rakamlara ulaştık. Bunlardan 750’sine PCR alınmaya başladı. Pozitiflik arttı” diye anlattı.

Yatan Covid-19 hasta sayısının yaklaşık 90, yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 50 olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tanoğlu “İstanbul’da geçen hafta bizim için çok hızlı geçti. Bayramdan sonra yükseliş trendine girdi ama bu hafta o hızlı yükseliş trendi yok. Geçen hafta 100’lere çıkmıştı. Şu anda 90 civarında yatan Covid hastası var. İstanbul bayram sonrası hızlı bir yükselme yaşadı da şu an biraz daha durağanlaştı gibi görünüyor. Yoğunluk var ama ciddi kuyruklar yok" değerlendirmesini yaptı.

ŞİDDETLİ AKCİĞER TUTULUMU AZ

Covid-19’un belirtilerinin değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tanoğlu "Şiddetli akciğer tutulumu daha az. Fakat ne olursa olsun, 60- 65 yaş üstü, kronik hastalıkları, vücudun direncini azaltan hastalıkları olanlar, vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar maalesef bizim hassas noktalarımız. Bu hastaların hastaneye ve yoğun bakıma yatışları artıyor. Ama genel olarak baktığımızda şiddetli akciğer tutulumunu fazla görmüyoruz" dedi.

Birim sayı yüksek olduğu için artış düşük oranlarda da olsa rölatif bir yükselme görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Tanoğlu "Yeni bir dalga ile karşı karşıya gibi görünüyoruz ama bunun bir dalga olup olmadığını önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Vatandaşlara tavsiyemiz kendi korunma önlemlerini alsınlar. Kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmayı ve hatırlatma aşılarını yaptırmayı ihmal etmesinler" ifadelerini kullandı.

HASTANELER RAHAT

Son bir iki hafta baktığımız zaman vaka yoğunluğun meydana geldiğini ama şu anda bir plato çizdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş "Sağlık Bakanlığının açıkladığı gibi bir hızlanma yükselme var ama şu an plato çizdiği ve bu vakalardaki artış hızının hastaneye yatış, yoğun bakıma girişe ve ölüme çok az oranda yansıdığını görüyoruz. O yüzden hastaneler bu konuda rahat" diye açıkladı.

KÖTÜ SENARYOLARA HAZIRLIKLIYIZ

Adı üstünde pandemi hastanelerinin daha kötü durumlar için her zaman hazırlıklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Adaş "O konuda kimsenin endişesi olmasın. Birkaç saat içinde biz derhâl üç dört tane servisi ve yoğun bakımları devreye sokarız. Hatta bazen birtakım haberler oluyor; ‘Yoğun bakımlar doldu’ şeklinde. Yoğun bakımı dolu olan hastaneler yer varsa lütfen bizimle temas etsinler ve hastalarını bize göndersinler” dedi. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine günlük başvuru sayısının 600-700 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adaş “Mayısta 30’un altına inen yatan hasta sayısı 100’ün üzerine çıktı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 20-25 civarında. Bu sayılar artmıyor. Neredeyse düz bir çizgi çiziyor" diye konuştu.

"AŞINIZI YAPTIRIN, MASKENİZİ TAKIN"

Toplumun Sağlık Bakanlığının uyarılarılarını ciddiyetle dikkate alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Adaş "Vatandaş hatırlatma dozunu Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri çerçevesinde yaptırsın. En iyi doktor kişinin kendisidir. Pandemi devam ediyor. Hiçbir zaman ‘Bana bir şey olmaz’ dememek lazım. Özellikle yaşlılar ve yandaş hastalığı olanlar kapalı yerlerde maskesini takmalı ve hatırlatma doz aşısını mutlaka yaptırmalı" dedi.

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