Türkiye Gazetesi

Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmada yüksek kalıtsal kanser riski olan insanlara, dirençli nişasta bakımından yüksek bir diyet verdi. Sonuçlar, diyetin hastalığın bazı formlarına yakalanma riskini yarıdan fazla azalttığını gösterdi.

Bir karbonhidrat türü olan dirençli nişasta; yulaf, tahıl ve fasulye gibi gıdalarda da yaygın olarak bulunuyor.

Çalışma, İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi’ndeki Birleşik Krallık uzmanları tarafından yürütüldü. Doktorlar, insanları çeşitli kanser türlerine yatkın hale getiren genetik bir durum olan Lynch sendromlu yaklaşık 1000 hastayı inceledi.

Tüm katılımcılara ortalama iki yıl boyunca bir olgunlaşmamış muza eşdeğer günlük dozda dirençli nişasta verildi.

RİSKİ YÜZDE 60 AZALTIYOR

Uzmanlar, çalışma neticesinde, dirençli nişastanın bağırsak kanseri riskini azaltmazken, dozun vücudun diğer bölgelerinde gelişen kanser riskini yüzde 60'a kadar azalttığını saptadı.

Bu koruyucu etki, tespit edilmesi zor olabilen mide, safra yolları, pankreas gibi kanser türlerinde oldukça güçlü.

Tam olgunlaşmamış olan kabuğu yeşil renkli muzlar, olgun sarı muzlara göre daha az şeker, daha fazla lif ve sağlıklı nişasta içeriyor.

10 YIL KORUYUCU ETKİ SAĞLIYOR

Çalışmada söz konusu kişilerin takviyeyi bıraktıktan sonra korumanın 10 yıl sürdüğü gözlemlendi ve uzmanlar bulguların sadece Lynch sendromlu insanlar için değil genel nüfus için de faydalı olabileceğini umuyor.

Söz konusu araştırma Cancer Prevention Research dergisinde yayınlandı.

“SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ”

Leeds Üniversitesi’nde genetik uzmanı olan Profesör Tim Bishop, sonuçların heyecan verici olduğunu, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirterek “Sonuçlar heyecan verici ancak üst gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemdeki koruyucu etkinin büyüklüğü beklenmedikti, bu nedenle bu bulguları tekrarlamak için daha fazla araştırma gerekiyor” dedi.

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