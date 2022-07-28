Türkiye Gazetesi

Düzenli olarak yüzen, bisiklet kullanan ve yürüyen kişilerde ise bunama riski hareketsiz insanlara göre yüzde 35 daha az.

RİSKİN AZALMASIYLA BAĞLANTILI

UK Biobank araştırmasının kıdemli yazarı Dr. Huan Song, “Egzersiz, ev işleri ve sosyal ziyaretlerin çeşitli demans türlerinin riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu bulduk” dedi.

BEYNE GİDEN KAN AKIŞINI İYİLEŞTİRİYOR

Araştırmacılar, aile ve arkadaşlarıyla daha fazla görüşenlerde de demans gelişme ihtimalinin yüzde 15 daha az olduğunu buldu. Bahçıvanlığın faydaları, beyne giden kan akışını iyileştiren egzersiz olabilirken, aile ve arkadaşları görmek sosyal etkileşim yoluyla şuurla ilgili işlevi iyileştirebilir.

Araştırmanın sonuçları Neurology dergisinde yayımlandı.

Grip aşısı Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor Yapılan yeni bir çalışma, grip aşısının unutkanlığa karşı savaşmaya hazır hale gediğini ortaya koydu. ABD’deki araştırmaya göre , grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu tespit edildi.

Hafızayı güçlendiriyor, unutkanlığa çare oluyor: Bu besinler Alzheimer hastalığının da düşmanı Unutkanlık, günümüzde çoğu kişinin az ya da çok yaşadığı bir sorun. Pek çok etkene bağlı olarak yaşanan bu durumu doğru besinler tüketerek azaltmak mümkün. Peki, hangi besinler unutkanlığa çare oluyor ve hafızayı güçlendiriyor? İşte uzmanların da tavsiye ettiği, beyni güçlendiren, hatta Alzheimer hastalığına yakalanma riskini önleyen süper besinler…