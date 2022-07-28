Türkiye Gazetesi

Dünya çapında 578 milyondan fazla insana bulaşan ve 6.3 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan covid-19 ile ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs hayatımıza Aralık 2019’da girdi ve yaşamımızda pek çok şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirdi. Koronavirüs enfeksiyonu geçiren bazı kişilerde hastalık geçtikten sonra da koku ve tat alma bozuklukları düzelmedi. Yapılan bir araştırmada da bunu kanıtlar nitelikte.

İngiltere’de Imperial College London’da yapılan çalışmaya göre, koronavirüs hastalarında en az 6 ay süren tat ve koku kaybı meydana gelebileceği kanıtlandı. Çalışmada, 3 bin 699 hastayı içeren 18 araştırmanın verileri incelendi. Dünyada 550 milyondan fazla kişinin Covid-19 geçirdiğine vurgu yapılırken, bilim insanları enfekte olmuş hastaların yüzde 5.6’sının koku alma sorunu yaşadığını açıkladı. Tat alma problemi yaşayan kişilerin yüzdesi ise 4.4. Araştırmada, Covid-19 geçiren kadınlarda, erkeklere göre, tat ve koku sorununun daha çok görüldüğü de belirtildi.

15 MİLYON KOKU, 12 MİLYONDA TAT ALMA SORUNU VAR

British Medical Journal’da yayımlanan çalışmada, yüzde 5’lik bir kesimde hastalığın etkilerinin aylar boyunca devam ettiği kaydedildi. Sonuçlarda, dünya genelinde 15 milyon insanda koku ve 12 milyon insanda ise tat alma sorununun meydana geldiği aktarıldı. Yani dünyada 27 milyon kişi covid-19 nedeniyle tat ve koku alamıyor.

Söz konusu çalışmada, koronavirüs geçiren bir kadının hastalığın bulaşmasından 27 ay sonra bile koku hissinin gelmediğini söylediği de kayıtlara geçti.

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