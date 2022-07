Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 30 saniyede bir kişi viral hepatitten dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde de pek çok kişi hastalığı taşıdığından habersiz yaşıyor.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla uzmanlar hepatit enfeksiyonlarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Hepatit hastası olan çok sayıda insanın haberdar bile olmadığına vurgu yapılırken uzmanlar, belirtisiz ilerleyen hastalıklara karşı toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

MANİKÜR PEDİKÜR YAPTIRIRKEN DİKKAT

Toplumda hepatit virüslerine karşı farkındalığın oluşturulmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Fulya Günşar, şöyle konuştu:

“Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü ülkemizde de viral hepatitler gerçekten sirozun, kronik hepatitin, karaciğer kanserinin ve transplantasyonun en önemli nedenleri arasında. Bu tür hastalıkların önemini vurgulamak istiyoruz. Bu hastalıklar biraz sessiz ve sinsi hastalıklar, son ana gelinceye kadar belirti vermiyor. O nedenle biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Biz her erişkinin Hepatit C ve B var mıdır bu testleri yaptırmasını istiyoruz. Bazen hanımlarımız manikür, pedikürden bile hepatit kapabiliyor. Bu işlemleri yaptırırken kullanılan aletlerin yeteri kadar sterilizasyon yapılıyor mu, yapılmıyor mu bunları da kontrol ettirmeliler. Benzer şey; gençlerimiz arasında dövmeler de çok moda. O dövme merkezlerinde de ciddi kontrollerin alet, edevat açısından yapılması lazım.”

PEK ÇOK KİŞİ HASTA VEYA TAŞIYICI OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL

Kronik karaciğer rahatsızlıklarının sebebini önemli oranda hepatit virüslerinin oluşturduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, şunları söyledi:

“Bilinen 5 tip hepatitimiz var, A, B, C, D ve E şeklinde. Bunların içerisinde en çok korktuğumuz; hepatit C ve B bulaşma yolları da farklı. B ve C’de genellikle kan teması, cinsel temas şeklinde temel bulaşma yolları var. Bunların içinde kronikleşen siroz ve karaciğerde kansere yol açan hepatit C ve B. Özellikle B ve C üzerine bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hepatit B aşı ile korunulan bir hastalık, 1998 yılından beri Türkiye’de rutin aşılama programında, hepatit C ise son 5 yılda ilaçla yüzde 95 oranında tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Şu anda bizim önerimiz; 1998 yılından önce doğanların mutlaka gidip sağlık kuruluşlarında bir test yaptırmaları. Hepatit B’ye karşı eğer aşısız iseler aşılarını yaptırmaları, eğer Hepatit C pozitif iseler mutlaka bir ilaç tedavisine başlanması ve vücuttan bunun atılmasının sağlanması. Dünya genelinde yılda 1 milyon insan bu Hepatit B ve C’ye bağlı hastalıklar nedeniyle maalesef hayatını kaybediyor. Kronik karaciğer hastalıklarının da yüzde 60-70 nedenini ülkemizde hepatitler oluşturuyor. Ülkemiz geneline baktığımız zaman 3 milyon Hepatit B taşıyıcısı var, yaklaşık 400 bin civarında hepatit C pozitif kişi var. Bu kişilerin yüzde 90’ı hasta olduğunun veya taşıyıcı olduğunun farkında değil. Amacımız 2030 yılına kadar bu virüsleri ülkemizden temizlemek.”

PANDEMİ NEDENİYLE TAKİPLİ HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Pandemi nedeniyle takipli hasta sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ise hepatit virüslerine karşı farkındalığın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, çok sayıda kişinin taşıyıcı veya hasta olduğundan bile haberdar olmamasının çok ciddi bir sorun olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Normalde her yıl yaklaşık 8-10 bin civarında tedavi alan hasta sayımızda hep artış elde etmiştik. 2021 yılında bu rakam 115 bine düştü. Covid pandemisinin olumsuz etkilerini gördük, bu çok üzücü. Çünkü bir şekilde tanınmış hastaların düzenli takipten çıkması anlamına geliyor ve mevcut karaciğer hastalığı asla durmuyor, ilerlemeye devam ediyor. Hepatit C’li her hastayı da 8-12 haftalık tedavilerle virüsü vücuttan tamamen temizlemek suretiyle tedavi edebiliyoruz” dedi.

3 milyon Hepatit B taşıyıcısı var Tedavi edilmediğinde karaciğer sirozunun en önemli sebeplerinden biri olan hepatitler Türkiye için önemli bir sağlık problemi olmaya devam ediyor.

10 hepatitliden 8’i hastalığından habersiz Dünyada ve Türkiye'de viral hepatitli hastaların en az yüzde 80'inin hastalığından habersiz olduğunu söyleyen Türk Karaciğer Vakfı (TKCV) Başkanı ve Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu “Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altındayken başkalarına da bulaştırmaya devam ediyor” dedi.