Türkiye Gazetesi

20'li yaşlarındayken solaryuma gitmeye başlayan Nickie Murtagh, haftada en az iki kez solaryuma giriyordu. Ancak bir gün başının üst kısmında iyileşmeyen bir nokta tespit etti ve bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Şimdilerde 37 yaşında olan Murtagh, daha önce bu durum için iki kez doktora gitmişti. Fakat genç kadına bunun yalnızca kozmetik bir sorun olduğu ve bir kistten ibaret olduğu söylenmişti.

KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aradan zaman geçti, başındaki lezyon iyileşmedi. İki sene sonra yumru büyüdü, doktorlar bunun bir kist olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti.

Murtagh, bu kez bir dermatologa gitti ve kafasındaki kitleden biyopsi için parça alındı. Sonucunda kistin aslında kanser olduğu ortaya çıktı.

Operasyon geçiren kadının başındaki kanserli kitle temizlendi. Doktorlar genç kadının yüzünde ve saçındaki hasarı da onarmaya çalıştı.

Solaryumdan kaynaklı yüzünde kahverengi, mavi-gri lekeler ile karakterize ‘melazma’ adı verilen bir cilt rahatsızlığı da oluşmuştu. Ne zaman güneşe çıksa lekeler yeniden beliriyor.

Genç kadının güneşe çıktığında cildinde 'malezma' denilen lekeler çıkıyor.

HERKESE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kafasındaki delikle yaşayan ve tedavisi devam eden Murtagh, “Şu anki görünüşümden hoşlanmıyorum ama bunlar benim savaş yaralarım. Bana bunun hayatım olduğunu hatırlatıyor. Kanser farkındalığını teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Kontrolsüz ve korunmasız şekilde güneşin altında saatlerini geçiren kadın, pişman olduğunu belirterek herkese dikkatli olmaları konusunda sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Bazı kişiler bu farkındalığı oluşturduğu için Murtagh’a teşekkür ederken bazıları ise kendi hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Murtagh, “Bazı insanlar bana bunu kendi kendime yaptığımı ve hak ettiğimi hatırlatıyor. Ancak ben hayat kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

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