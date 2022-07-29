Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünden dördüncü hastanın da kurtulduğu açıklandı. 30 yıldan fazla süredir HIV ile mücadele eden bir kişi, kök hücre nakli sonrası iyileşti. 66 yaşındaki kişinin HIV ile mücadele sonrasında iyileşen dünyadaki dördüncü ve en yaşlı hasta olduğu belirtildi.

1988 yılında HIV teşhisi konan ve ismi açıklanmayan 66 yaşındaki hasta, Kaliforniya’da bulunan City of Hope'ta tedavi gördü. Kök hücrelerle kemik iliği nakli yapılan kişi 17 aydır HIV ilacı kullanmıyor.

“MİNNETTARLIĞIN ÖTESİNDEYİM”

34 yıldır HIV ile mücadele eden hasta, “HIV taşımadığım günü görecek kadar yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Minnettarlığın ötesindeyim” dedi.

New York'ta da geçen şubatta bir kadının hastalıktan kurtulduğu açıklanmıştı. Böylece bu sene dünyada AIDS'ten iki, toplamda ise dört kişi kalıcı olarak kurtulmuş oldu.

Araştırmacılar, bu başarının daha geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabileceğinden ve aynı zamanda kan kanserinden muzdarip olan diğer birçok yaşlı HIV hastasına yardımcı olabileceğinden umutlu.

City of Hope'daki doktorlar bir başarıya imza attı ve birkaç yıl içinde hem adamın kanseri hem de HIV virüsü ortadan kayboldu.

“UMUT VERİCİ”

Dr. Jana Dickter, "HIV'in remisyonda olduğunu ve 30 yılı aşkın süredir devam ettiği antiretroviral tedaviyi artık alması gerekmediğini bildirmekten heyecan duyduk” dedi. Dickter yaptığı açıklamada, son vakanın HIV virüsünden kurtulan en yaşlı hasta olmasının aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı HIV hastaları için umut verici olabileceğini söyledi.

'Dünyada 14 milyon insan HIV virüsü taşıdığından habersiz' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada HIV virüsü taşıyan insanların yüzde 40'ının yani 14 milyon kişinin, test yaptıramadığı için virüs taşıdığından habersiz olduğunu bildirdi.

Dünya da HIV virüsü taşıyan hasta sayısı azalırken Türkiye'de artıyor Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Demiraslan HIV virüsü taşıyan hasta sayısı dünyada azalırken Türkiye'de artış gösterdiğini bildirdi.