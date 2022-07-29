Türkiye Gazetesi

D vitamini alanlar arasında 12.927 katılımcıdan 769'unda kırık görüldü. Bu, %6’ya tekabül ediyor. Plasebo alan 12.944 kişideki kırık vakaları da 782. Bu da yine %6’lık bir oran.

Çalışmayı yöneten iskelet sağlığı uzmanı Dr. Meryl LeBoff, “D3 vitamini takviyesi, genel olarak sağlıklı orta yaştaki kişiler ve yaşlılarda plaseboya göre kırık riskinde kayda değer bir düşüşe yol açmadı” açıklamasını yaptı.

ARAŞTIRMA SONUCU DOKTOR TAVSİYESİYLE ÇELİŞİYOR

Araştırma sonucu, doktorların, kemiklerini kuvvetlendirmek üzere yaşlıların her gün D vitamini hapı almaları tavsiyesiyle çelişiyor. ABD’de 60 yaş üzerindekilerin üçte biri her gün D vitamini hapı alıyor. Bilim adamları, insanların gereksiz yere D vitaminine boğulmamaları gerektiğini ifade ettiler.

Osteoporoz (kemik erimesi) hastaları ise doğal olarak bu tavsiyenin dışında.

Dikkat, vücudunuz uyarıyor! Yorgun ve mutsuz hissediyorsanız D vitamini eksikliğiniz olabilir D vitamini eksikliğinin her zamankinden daha yorgun, enerjisiz, isteksiz ve mutsuz hissettirdiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, D vitaminin arttırılması için yapılması gerekenleri sıraladı.

Hamileler için D vitamini takviyesi önem taşıyor Hamilelik döneminde D vitamini eksikliğine bağlı hem annede hem de bebekte birtakım sağlık sorunları olabiliyor. Bu sorunların önüne geçmek için yeterli D vitamini takviyesi almak çok önemli.