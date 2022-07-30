Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla insan depresyonda. Üstelik depresyon ve endişe bozukluğu gibi ruh sağlığını ilgilendiren konuların, dünya ekonomisine de bir maliyeti var. Bu maliyetin, 1 trilyon USD seviyesinde olduğu tahmin ediliyor… Depresyonun en iyi ilacının gülmek olduğunu belirten uzmanlar, kahkahanın bulaşıcı olduğunu söylüyor.

“Gülerek rahatlamak, kişinin daha önceki deneyimlerden biriktirdiği sinirsel enerjisini boşaltmasına ve ortaya çıkarmasına yardım eder” diyen Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Mizah ve mizah sonucu oluşan espriler, bastırılmış duyguların ifadesine izin verir. Bu önemli ve sağlıklı bir baş etme biçimidir. Mizah içinde olmak istemediğimiz ve hoşlanmadığımız durumlar için bir kendini koruma mekanizmasıdır” diyor.

"ZİNCİRLEME REAKSİYONA YOL AÇABİLİR"

Gülmenin, yüksek miktarda endorfin salgılanmasına sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı: Endorfinler, beyin ve sinir sistemi içinde salgılanan ve vücut üzerinde psikolojik etkileri olan bir grup hormondur. Güldüğünüzde vücudunuz doğal olarak endorfin üretir ve bu doğal kimyasallar bizi iyi hissettirerek olumlu bir ruh hâline girmeye yardımcı olur. İnsanlar bir grup içinde birlikte güldüklerinde ve bu kimyasallar salındığında, rahatlık, beraberlik ve güvenlik duygusunu teşvik eder. Grubun bir üyesi gülerse, diğerlerinde endorfin salınımını tetikleyerek zincirleme reaksiyona yol açabilir. Endorfinlerin salınması, kişinin mutluluğunun artmasına ve stres düzeyinin düşmesine sebep olur. Gülme ile kaslar gevşer, vücutta gerginlik azalır, zihin kaygılı düşüncelerden uzaklaşır.

Gülme ve mizahı birbirinden ayırmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Gülmek iyi iken; mizah, bazen karşıdakini küçük düşürmeye yönelik bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Fakat rahatlatan mizah, tıpkı bir düdüklü tencerenin emniyet supabı gibidir. Gerilim ve sinir patlaması yaşayacak olan sinir sisteminde, sistemin rahatlamasını sağlar” diye konuştu.

SAĞLIĞA FAYDALARI

GÜLÜNCE VÜCUTTA NELER OLUYOR?

Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, bilimsel araştırmaların mizah ve gülmenin kan basıncı, kalp atışı, solunum gibi sistemleri düzenlediğini, acı hissini azalttığını gösterdiğini vurgulayarak “Bunun yanı sıra diğer insanlarla ilişki kurma, akıl ve duygusal sağlık içinde mizahın yüksek önemi vardır. Hayattan alınan doyumu artırır, daha iyi ilişkiler kurabilmemizi sağlar” dedi.

MUTLULUK HORMONU İÇİN GÜNDE 15 DAKİKAYI GÜLMEYE AYIRIN

Hastalıkların yüzde 70-80’i strese bağlı. Gülmenin bedensel ve ruhsal faydaları, bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Günde 10-15 dakika arasında gülmek, beynin daha fazla mutluluk hormonu salgılamasını sağlarken, stres hormonlarının da seviyesini düşürüyor. Beyin gerçek kahkaha ile sahte kahkahayı birbirinden ayırt edemiyor. Dolayısıyla her gün 10-15 dakika sahte kahkahalar bile atılsa aynı ruhsal ve bedensel faydalar görülebiliyor.

Arkadaşlarla birlikte gülmek en iyi ilaç! Sakatlık riskini yüzde 30 azaltıyor Araştırmalar, kişinin sevdiği arkadaşlarıyla birlikte gülmesinin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu gösteriyor.