Türkiye Gazetesi

Great Ormond Street Hospital hastanesine yatırılan ikizlerin beyinleri de birbiriyle kaynaşmış vaziyetteydi. Cerrah Dr. Noor ul Owase Jeelani liderliğinde 100 sağlık görevlisinin yardımıyla yapılan ve 27 saat süren ameliyatla çocukların beyin ve kafaları birbirinden ayrıldı.

AMELİYATI SANAL GERÇEKLİK KULAKLIĞIYLA YAPTILAR

Tıp tarihinin en kapsamlı ve karmaşık ameliyatlarından biri olan bu operasyon Gemini Untwined isimli yardım kuruluşunun katkılarıyla yapıldı. Her iki ülkedeki cerrahlar bu ameliyat için aylar öncesinden hazırlık yapmışlardı. Londra ve Rio de Janeiro'daki cerrahlar, aralarında 10.000 kilometre mesafe olmasına rağmen sanal gerçeklik kulaklıklarını takarak ameliyatı sanki “aynı odadaymış gibi” birlikte gerçekleştirdiler.

Dr. Jeelani “Operasyonu sanal gerçeklikte yapmak Mars'a adam göndermek gibiydi. Çocukları riske atmadan bu ameliyatı yapabilmek gerçekten harika” dedi. Ameliyat sırasında su ve ihtiyaç için sadece dört kere 15’er dakikalık aralar verdiklerini belirten Jeelani, ameliyatın başarılı geçtiğini ifade etti.

Siyam ikizleri artık görevlerinin başında Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşlerin ilk görev yeri, müftülük hizmet binasındaki kütüphane birimi oldu.

Dr. Owase Jeelani ameliyatla ayırdığı siyam ikizleriyle Ankara'da buluştu Kafalarından yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel'i İngiltere'deki başarılı operasyonla ayıran Dr. Noor Ul Owase Jeelani, çocukları görmek ve tedavileri hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi.