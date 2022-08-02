Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde Covid-19 vaka sayısının bir haftada ikiye katlandığını söyleyen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Dane Ediger “Bu artış, yeni dalganın büyüklüğünü gösteriyor. Belli tedbirler alınmazsa bir taraftan yayılma oranı artarken diğer taraftan sağlık sistemine binen yük de eş zamanlı olarak artmış olacak. Mayıs ayıyla birlikte başlayan gevşeme politikalarının tekrar kapanmalarla son bulmaması için kişisel tedbirlerimizi alarak bulaşmanın önüne geçmeliyiz” dedi. Eksik aşıların tamamlanması gerektiğine de işaret eden Doç. Dr. Ediger “4. dozu belli bir yaşın üzerine öneriyoruz ama toplumun geneli için “illa 4 doz uygulanmalı” diye bir veri yok. 50-60 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği bulunanlar, son bir yılda kemoterapi alıp son 6 ayda ışın tedavisi alanlar ve organ nakli yaptıranların aşılarını tamamlaması gerekir. Diğer yandan yapılan araştırmalar 4. doz aşıların ölüm riskini en az yüzde 54 oranında azalttığını ortaya koyduğu için aşılanmanın önemli olduğunu belirtmek gerek” diye anlattı.

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