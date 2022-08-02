Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Yorgancıoğlu 1 Ocak 2023 tarihinde göreve başlayacak. GINA’nın yönetim kurulunun aldığı kararın kendisini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini söyleyen Prof. Dr. Yorgancıoğlu “Dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık yaklaşık 3,5 milyon astım hastası var. Son 15 yılda astımın tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler oldu. GINA astım görülme sıklığını belirlemek, hastalık ve ölüm riskini azaltmak için sağlık profesyonelleri ve halk sağlığı yetkilileri ile çalışan, tedavi rehberlerinin şekillendirilmesini sağlayan dünya çapında kuruluş. Astımın tedavisinde başarının en önemli anahtarı, insan faktörünün ön planda olması. GINA’nın hedeflerinden biri de hem hasta hem de doktor açısından farkındalık oluşturarak hastalığın teşhis edilmesini ve uygun protokollerle tedavi edilmesini sağlamaktır” dedi. Prof. Dr. Yorgancıoğlu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu üyesi de seçildi.

Aman uzak durun: Astımı tetikliyor, atakları artırıyor Günümüzde pek çok kişide görülen astım, halk sağlığı sorunu olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi solunum sistemi şikayetleri ile kendini belli ediyor. Başta sigara olmak üzere birçok faktör ise astımı tetikliyor. Bu etkenlerden bahseden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, konuyla ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.