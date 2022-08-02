Türkiye Gazetesi

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Amerikan Plastik Cerrahlar Derneğinin (ASPS), COVID-19 sırasındaki eğilimleri yansıtan araştırmasının sonuçları yayınladı. Bu anket sonuçlarına göre COVID-19 sonrasında estetik cerrahi talebinde büyük artış yaşanıyor. Pandemi sürecinde evde geçirdikleri süre zarfında kendileriyle daha fazla ilgilenme imkânı bulan ve vücutlarındaki beğenmedikleri yerleri fark edenler, pandeminin hız kesmesiyle birlikte estetik cerrahların kapısını çalmaya başladı. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneğinin binden fazla kadının katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre katılımcılardan daha önce hiç estetik cerrahi düşünmemiş olanların yüzde 11’i hem cerrahi hem de cerrahi olmayan botoks, dolgu gibi uygulamalara pandemi öncesinden daha yoğun ilgi gösteriyor. Bununla birlikte ankete katılanlardan daha önce estetik cerrahi ya da minimal invaziv işlem yaptırmış olan kadınlarda bu oran yüzde 35’e yükseliyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği İkinci Başkanı ve Avrupa Plastik Cerrahi Board'u (EBOPRAS) İkinci Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Covid-19 salgını esnasında insanların büyük ölçüde evlerine kapandığını hatırlatarak “İnsanlar bu süreç içinde hem aynalarda daha fazla vakit geçirdikleri için yüzlerinde ve vücutlarındaki deformansları gördüler hem de sosyal medyada daha fazla zaman geçirerek ünlülere özendiler. Virüs riski sebebiyle estetik cerrahi ve benzeri ihtiyaçlarını erteleyen hastalar ilk fırsatta estetik cerrahlara koştu” dedi.

EN ÇOK BU İŞLEMLER YAPILIYOR

Prof. Dr. Demirdöver, pandemi sonrasında en çok rinoplasti, göz kapağı ameliyatları ve yüz gençleştirme işlemlerinin yanı sıra göğüs ameliyatları, karın germe ve liposuction ameliyatlarına taleplerin arttığını söyledi.

ESTETİK CERRAHİNİN 10 YILDIZ ÜLKESİNDEN BİRİYİZ

Türkiye'nin en çok estetik cerrahi yapılan 10 ülkeden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Cenk Demirdöver, bazı işlemlerde ilk 5’e girdiğini söyledi. Özellikle dövizdeki yükselişle birlikte yabancı turistler için Türkiye'nin estetik cerrahi açısından da avantajlı ülkeler arasına girdiğini ifade eden Prof.Dr. Demirdöver “Estetik cerrahide Avrupa’da ve dünyada çok iyi konumdayız. Türkiye’de çok başarılı plastik cerrahi uzmanları yetiştiriliyor. Bu bize aynı zamanda yurt dışından çok fazla sağlık turizmi hastası gelmesine de imkân sağlıyor” dedi.

BURUN ESTETİĞİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Prof. Dr. Cenk Demirdöver, dünyada burun estetiği yapılan ülkeler arasında Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu ifade ederek “Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği’nin verilerine göre Türkiye Brezilya’dan sonra burun estetiği konusunda ikinci sırada. Bunun farklı nedenleri var. Birincisi etnik köken olarak burundaki şekil bozukluklarımızın Batı’ya göre daha fazla olması. İkinci nedeni ise bunun aslında bir trend olması. İnsanlar estetiğe çok yoğun ilgi duyuyor. Burun da bu nedenle bizim en sık yaptığımız estetik ameliyatlardan bir tanesi” dedi.

AŞIRI TALEP MERDİVEN ALTINA YÖNELTİYOR

Estetik cerrahi işlemlere yoğun ilginin merdiven altına talebi artırdığını söyleyen Prof. Dr. Cenk Demirdöver “Bu konuda hiçbir yetkinliği olmayan, tıp eğitimi almamış, plastik cerrah olmadıkları hâlde kendilerini sahte unvanlarla plastik cerrah olarak tanıtan kişiler bu işlemleri yapıyor. Buna ek olarak, eğitim verme yetkisi olmayan kişi ve kurumlar tarafından düzenlenen kurslar hiçbir denetimden geçmiyor. Maalesef buralardan alınan ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan uygulama ve estetik ameliyatlar istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. Hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor” dedi.

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