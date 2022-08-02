Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği vakalarının arttığını söyledi. Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda" dedi.

“ÜLKEMİZ AÇISINDAN PANDEMİ RİSKİ TAŞIMIYOR”

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Covid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MEMNUNİYETİ İLE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK”

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" cevabını verdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE İLK VAKA HAZİRAN AYINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Ülkemizde ilk maymun çiçeği vakası 30 Haziran tarihinde açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi duyurup "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa'da korkulan oldu: Maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm Koronavirüs pandemisinin ardından patlayan maymun çiçeği vakalarında korkulan oldu. Afrika'da kaydedilen ilk ölümün ardından, Brezilya'dan da kayıp haberi gelmişti. Avrupa'da da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm vakalarının tırmanışa geçtiği İspanya'dan geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi: Nasıl bulaşır, belirtileri neler, kuluçka süresi kaç gün? Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı virüse ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde maymun çiçeği belirtileri, tanı ve tedavisi, virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı. Ayrıca rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiği konusunda da bilgiler yer aldı.

DSÖ açıkladı: En fazla maymun çiçeği vakası hangi ülkede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının arttığını bildirmişti. Örgüt, maymun çiçeği vakalarının en çok hangi ülkede görüldüğünü açıkladı.