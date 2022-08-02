Türkiye Gazetesi

Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan yeni bir çalışma, bir kanser türünün ne kadar tehlikeli olabildiğini gösterdi. Almanya’daki Heidelberg Üniversitesinde beyin tümörü araştırmacısı Varun Venkataramani liderliğindeki bilim insanları, agresif bir beyin kanseri olarak bilinen Glioblastoma’nın (GBM) mekanizmasını araştırdı. Ekip farelerde ve laboratuar ortamında GBM hücrelerini inceledi.

Söz konusu kanserin, beynin ‘devrelerini’ ele geçirerek çok daha fazla bölgeye yayılmak ve tedaviyi imkansız hale getirmek için kullandığı ortaya çıktı. Yani bu kanser türü nöron gelişiminden yararlanarak beyni ele geçiriyor.

GBM BEYİN KANSERİ NEDİR?

Nöronları destekleyen ve astrosit diye bilinen hücrelerden oluşan bu kanser, ilk başta baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler gösteriyor. Elbette bu belirtiler birçok hastalığın da semptomu olduğu için çoğu zaman anlaşılamamakta veya hastalar tarafından da ihmal edilmekte.

Tedavi nadiren başarıya ulaşırken, kanserin sık sık tekrarlama riski de oldukça yüksek. Ortalama sağkalım süresinin ise bir yıldan az olduğu belirtiliyor. Çünkü kanser beynin büyük bir bölümüne sıçradığı için beyinden tamamen temizlenmesi oldukça güç.

Beyin kanseri genellikle nadirdir ancak glioblastoma en yaygın türdür ve birincil beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturur. Aynı zamanda en tehlikeli kanserlerden biridir. Nöronları destekleyen astrositler olarak bilinen hücrelerden oluşur ve daha sonra hızla beyne yayılır.

GBM'yi daha iyi anlamak için Venkataramani ve ekibi, bu tümörleri moleküler ve hücresel düzeyde incelemek için birkaç farklı yöntemi birleştirdi. Kronik kraniyal pencere olarak bilinen bu tekniklerden biri, farelerde uyanıkken beyin ve GBM tümörlerini görmelerine bile imkan tanıdı. Ayrıca tek hücrelerin genetiğini de sıralayarak hangi genlerin kapalı veya açık olduğunu görmelerini sağladı.

Diğer araştırmalar, GBM hücrelerinin, mikrotüpler olarak bilinen uzun çıkıntılarla birbirine bağlı bir tür ağ oluşturduğunu ve bu mikrotüplerin kanseri daha da ilerlettiğini gösterdi. Ancak ekibin çalışması, diğer bağlantılı olmayan GBM hücrelerinin kanserin yayılmasında hayati bir rol oynadığını buldu. Bu hücreler, nöronlardan beynin diğer kısımlarını istila etmeye teşvik eden bir sinyal alıyor gibi görünüyordu. Ekip, bunu başarmak için kanser hücrelerinin, sağlıklı beynin normalde gelişimimizin başlarında nöronlar oluşturmak için kullandığı aynı süreçlerden yararlandığını ileri sürüyor.

Nöron sinyalleri ayrıca mikrotüplerin büyümesini hızlandırıyor gibi görünüyordu ve zamanla, bağlantısız GBM hücreleri kanserin geri kalanıyla birleşiyor. Belki de en ürkütücü olanı da kanserin istilaya dönüşmesi...

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