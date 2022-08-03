Türkiye Gazetesi

1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ve emzirmenin önemini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. öğretim üyesi Şükriye Özde, anne sütünü saklarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu.

ANNE VE BEBEK ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Anne sütü ile beslemenin bebeğin yanı sıra anneye de faydası olduğuna işaret eden Dr. Özde, anne sütünün faydalarından şu şekilde bahsetti:

- Doğumun hemen ardından, ilk bir saat içinde emziren annede arka hipofizden oksitosin salınmasının kanama riskini düşürür, emzirmek anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir ve bebeğin reddedilmesini azaltır. Bununla birlikte emzirme; annede yağ kitlesi kaybına ve gebelik öncesi ağırlığa dönmeye yardımcı olmaktadır.

-Emzirilen her yılda, annenin tip 2 diyabete yakalanma riski de düşer, ayrıca annenin depresyon ve stresini azaltır, uyku kalitesini de arttırır. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle emzirmenin mümkün olmadığı durumlar dışında bebeğe ilk altı ay anne sütü verilmesi gerekir.

-Çocuklarını kendi sütüyle besleyen annelerde; meme, yumurtalık ve rahim kanseri gelişme riski ve kemik dansite düşüklüğü (osteoporoz) ihtimali azalır.

EMZİREN ANNELER STRESTEN UZAK DURMALI

Gebeliğin başından itibaren tüm anne adaylarının bebeklerini anne sütü ile besleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve motive edilmesinin önemine vurgu yapan Özde, “Doğumdan sonra emziren anneler iyi beslenmeli, yorgunluktan, stresten uzak kalmalılar. Uyku dahil düzenli bir yaşam biçimine sahip olabilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden yardım alınmalı. Toplum tarafından emzirmenin bebek için doğal, en kolay, sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğunun anlaşılması için alışveriş merkezleri, restoranlar, iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren annelere uygun ortamlar sağlanmalı. Emzirme tekniği ya da emzirmeden kaynaklanan herhangi bir soruna sahip olan anneye, emzirme danışmanları ve sağlık profesyoneller destek olmalı” ifadelerini kullandı.

ANNE SÜTÜNÜ SAKLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Anne sütünün saklanma koşulları hakkında da bilgiler paylaşan Özde, saklama konusunda şu uyarılarda bulundu:

- Anne sütü sağıldıktan sonra; 3 saat güneşten uzak oda sıcaklığında, 3 gün buzdolabınızın soğutucu kısmında 3 ay buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde güvenle saklanabilir.

-Anne sütü saklama poşetinin ya da kabının üzerine sağım yapılan saati ve tarihi yazılmalı. Çünkü önce sağılmış anne sütü, ilk kullanılmalıdır. Donmuş anne sütünü çözdürmek veya sıcaklığını arttırmak için bir kaseyi sıcak veya ılık su ile doldurun ve içine donmuş anne sütü olan poşet/şişeyi oturtun.

-Anne sütü ılıtmak için sütü kesinlikle ateş üzerine koymayın ya da kaynatmayın. Kaynatma işlemi sütün içindeki besinlere zarar verecektir. Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayın. Anne sütü tekrar dondurulmamalıdır” diye konuştu.

SÜTÜM KESİLDİ DİYE ENDİŞEYE DÜŞMEYİN

Sütü kesilen anneler için Emzirme Destek Sistemin’den de bahseden Dr. Özde, “Bebeğin biberon ve emzik yerine memede fazladan süt almasını sağlayan bir uygulamadır. Annenin boynuna bir kordon üzerine takılan bir kaptan oluşur. İnce hortum, sağılmış anne sütünü veya mamayı kaptan meme ucuna taşır. Bebek memeyi emdiğinde, memedeki sütle birlikte hortum yoluyla ağzına süt gelir” dedi.



Tıbbi nedenlerden ötürü fazladan süte ihtiyaç duyulduğunda, biberon yerine emzirme takviyesinin daha iyi olduğunu ifade eden Dr. Şükriye Özde; “Bu şekilde verilen süt bebeğin emme çabalarını ödüllendirir ve memede daha çok beslenmekten ve orada daha uzun süre kalmaktan mutlu olur. Annenin ürettiği süt miktarı, bebeğinin ne kadar emdiğine ve memesinden süt aldığına bağlı olduğundan, bu ekstra emme, uyarıyı arttıracak ve buda onun süt üretimini artıracaktır. Annenin kendi sağılmış anne sütünün kullanılması, zayıf veya kolay yorulan bir bebeğin aynı miktarda emerek daha fazla süt almasına yardımcı olur. Emzirme sırasında gereken emme eylemi biberonla kullanılandan farklıdır. Bazı bebekler her ikisini birden yapmakta zorlanır veya biberona alıştıklarında emmeyi reddederler. Anne memeden süt salgısını arttırabilir ve bu emzirmenin hem hormonal hem de fiziksel yönlerine yardımcı olur” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anne sütü aşı etkisi yapıyor Anne sütünün bebek için çok önemli olduğunu belirten Dr. Albayrak, özellikle Covid-19 döneminde annelerin ihmalde bulunmaması gerektiğini söyledi.

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