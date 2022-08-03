Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup araştırmacı COVID-19 ile felç arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma yaptı. Ekip, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki COVID-19 hastası olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki grup inme hastasını inceledi. ‘Characteristics of a COVID-19 Cohort with Large Vessel Occlusion: A Multicenter International Study’ adlı çalışma, akut büyük damar tıkanıklığı (LVO) olan 194'ü Covid hastası ve 381'i Covidli olmayan 575 hastanın veri analizinden oluşuyor.

COVID-19 kohortunun daha genç olmasına yani koronavirüs hastalarının daha genç olmasına ve daha az serebrovasküler (beyinde nöral hasar) risk faktörüne sahip olmasına rağmen, ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

COVID-19, FELÇTEN KURTULMAYI 2,5 KAT ZORLAŞTIRDI

Çalışmayı ABD’deki Thomas Jefferson Üniversitesinden nörolojik cerrahi profesörü Dr. Pascal Jabbour liderliğindeki ekip gerçekleştirdi. Çalışmada, Covid'li kişilerin olumsuz bir sonuca sahip olma ve inme sonrası zor bir iyileşme ile karşı karşıya kalma olasılığının Covid’li olmayan kişilere göre 2,5 kattan daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Prof. Dr. Pascal Jabbour, “Covid-19 hakkında, özellikle de genç hastalar üzerindeki etkisi hakkında öğrenmemiz gereken daha çok şey var. İnmenin Covid-19'lu bireyler üzerindeki etkisi endişe verici ve araştırmaya ve düzeltmeye devam etmeliyiz.” dedi.

FELÇ NEDENLERİ OLDUKÇA KARMAŞIK

Kan akışının aniden kesilmesi olan felç, çok sayıda nedeni olan karmaşık bir rahatsızlıktır. Kalp problemlerinin yanı sıra kolesterol nedeniyle tıkanan arterlere (atar damarlara) kadar pek çok şey felce neden olabilmekte. Küçük darbeler genellikle kalıcı hasara neden olmaz ve 24 saat içinde kendi kendine çözülebilir ancak daha büyükleri felaket olabilir.

Hindistan’da sağlık skandalı: 30 kişiye aynı şırıngayla Covid-19 aşısı yapıldı Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Hindistan’da kan donduran bir sağlık skandalı yaşandı. Ülkenin Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile Covid-19 aşısı yaptığı gerekçesiyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı.

'Nezle oldum' diyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Covid-19 olabilirsiniz Uzmanlar grip veya nezle olduğunu düşünenler için uyarılarda bulunuyor. Kovid-19'un şu an nezle benzeri semptomlarla ilerlediğini belirteren uzmanlar, Grip benzeri semptomları yaşayanların kesinlikle Kovid-19 ihtimalini düşünmeleri ve PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Semptomları olan kişilerin 7-10 gün kadar maske kullanımını sürdürmesi çok önemli" diyerek vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.