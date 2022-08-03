Türkiye Gazetesi

Göz kaşıntısı, gözde aşırı sulanma, bazen çift görme gibi problemler yaşayan Fadimana Başkan (43), herhangi bir ağrı sızı hissetmediği için doktora gitmeyi ihmal etti. Zaman geçtikçe gözlerindeki kaşıntı, yaşarma ve çift görme, televizyona bakınca net görememe gibi şikayetleri artan ve bunun üzerine doktora başvuran Başkan, kanser olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

KÖR OLMASINA RAMAK KALMIŞTI

Kör olmasına ve kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmasına ramak kala doktora giden 3 çocuk annesi kadın, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı sızı olmadığı için doktora gitme gereği duymadığını ifade etti. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Başkan, vatandaşlara bu tür şikayetleri olduğunda geç kalmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

“DOKTOR KANSER OLDUĞUMU SÖYLEDİ”

Başkan, yaptığı açıklamada, “Gözlerimde akıntı, kızarma ve çift görme başlamıştı. Ereğli'de özel bir doktora gittim. Özel doktor bana baktı, kanser olduğumu söyledi. Sonra da bu hastaneye başvurdum. Burnumun içinde de varmış. KBB burnuma da baktı. Şimdi beni ameliyat edecekler. Önce burnumdan, sonra da gözlerimden. Dişlerimi alacaklar, damağımın içini alacaklar. Allah izin verirse yarın ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.

“BİYOPSİ ALARAK TANIYI NETLEŞTİRDİK”

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Aydın Yılmaz, kanser hastalığının çok sinsi olduğunu ve çok yavaş ilerlediğini söyledi. Ameliyat öncesinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydın Acar, ''43 yaşında Konya Ereğli'den gelen hastamız Fadimana hanım sol çene kemiğinde kanser tanısı alarak bize başvurdu. Bu süreçte hastadan öncelikle biyopsi aldık, tanıyı netleştirmeye çalıştık. Sonrasında tanının kanser gelmesi üzerine görüntüleme yöntemlerini değerlendirerek ameliyatı planladık. Bugün de ameliyata başladık. Ameliyatta çene kemiğinin tamamını çıkartacağız. Ameliyat esnasında gözün durumunu değerlendireceğiz, gözün çıkarılıp çıkarılmayacağına ameliyatta karar vereceğiz” diye konuştu.



Hasta Fadimana Başkan, ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

Göz kaşıntısını hafife almayın Uzmanlar, yaz döneminde alerjiye bağlı olarak gözlerde meydana gelen kaşınmaların hafife alınmaması uyarısında bulundu.

Ameliyat sırasında kafatası kayboldu, genç hemşire hayatının şokunu yaşadı Giresunlu hemşire Havva Dizdar, boyun ağrıları nedeniyle hastaneye gitti. Dizdar’a ‘Arteriovenöz Malformasyon (AVM)’ ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ancak genç hemşireye sonrasında ameliyat için çıkarılan kafatası kemiğinin hastanede kaybolduğunu söylediler. Hayatının şokunu yaşayan Dizdar’a hayırseverlerin desteğiyle bir yıl sonra kafatası ameliyatı yapıldı.