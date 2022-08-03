Türkiye Gazetesi

Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesinden Huiping Li önderliğindeki araştırma ekibi, içecekler ve çikolata gibi ultra işlenmiş gıdaları çok fazla tüketen kişilerin bunama geliştirme riskinin, en düşük miktarlarda tüketenlere göre daha yüksek olabileceğini buldu. Ayrıca, ultra işlenmiş gıdaları işlenmemiş veya az işlenmiş gıdalarla değiştirerek demans riskinin azaltılabileceği ortaya çıktı. Çalışmaya göre, günde yarım elma eşdeğeri kadar işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıda tüketmek, ultra işlenmiş gıdaları günde bir çikolata eşdeğeri kadar azaltmak, bunama riskini yüzde 3 oranında azaltıyor.

İlave şeker, yağ ve tuz bakımından yüksek, protein ve lif bakımından düşük olan ultra işlenmiş gıdalar arasında kutu – şişe içecekler, tuzlu ve şekerli atıştırmalıklar, dondurma, sosis, yağda kızartılmış tavuk, konserve kuru fasulye, ketçap ve aromalı tahıllar bulunuyor.

Tüm bu sonuçlara rağmen araştırmacılar bir konuda uyarıyor; çalışma, aşırı işlenmiş gıdaların bunamaya neden olduğunu kanıtlamıyor, sadece bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

İŞLENMİŞ GIDALARDA TEHLİKE

Huiping Li, “Ultra işlenmiş yiyecekler kullanışlı ve lezzetlidir ancak bir kişinin beslenme kalitesini düşürüyor. Bu gıdalar, bazı çalışmalarda düşünme ve hafıza becerileri üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilen, ambalajdan veya ısıtma sırasında üretilen gıda katkı maddeleri veya moleküller içerebilir. Araştırmamız, ultra işlenmiş gıdaların artan demans riski ile ilişkili olduğunu bulmakla kalmadı, bunları sağlıklı seçeneklerle değiştirmenin demans riskini azaltabileceğini de buldu.” dedi.

Çalışma, ultra işlenmiş gıdaların günlük tüketimindeki her yüzde 10'luk artışın insanların yüzde 25 daha yüksek bunama riskine sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdaların sadece yüzde 10'unun taze meyve, sebze, baklagiller, süt ve et gibi işlenmemiş veya en az seviyede işlenmiş gıdalarla değiştirilmesi bile demans riskini yüzde 19 oranında azaltıyor.

72 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, İngiltere’deki UK Biobank’ta verileri depolanan 72 bin 83 kişiyi çalışma için belirledi. Hepsi en az 55 yaşındaydı ve çalışmanın başlangıcında bunamaları yoktu. Araştırma ekibi, çalışmaya katılan vatandaşların günlük kaç gram işlenmiş ve işlenmemiş gıda tükettiğini hesapladı. Katılımcılar, ultra işlenmiş gıdaları en az tüketenden en çok tüketene doğru dört eşit gruba ayrıldı. Ortalama 10 yıl takip edildikten sonra 518 kişiye demans teşhisi konuldu.

Ekip, yüksek ultra işlenmiş gıda tüketimini artıran ana gıda grubunun içecekler olduğunu, ardından şekerli ürünler ve ultra işlenmiş süt ürünleri olduğunu söylüyor.

Çalışma, Neurology dergisinde yayımlandı.

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