Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Konyalı üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Hüsamettin Çelik, LGS döneminde evde ders çalışırken kendini yemeğe verdi. LGS stresini yiyerek atmaya çalışan Hüsamettin, istediği liseye girdi ancak yeme düzeni tamamen değişmişti. Bir de ardından Covid-19 pandemisi patlayınca, karantina döneminde iyice eve kapandı. Derslerini online olarak sürdürdü. Derslerden arta kalan zamanlarını ise bütün yaşıtları gibi bilgisayar karşısında bol bol paketli gıda tüketerek değerlendirdi.

SOKAĞA ÇIKMAK İSTEMİYORDU

Pandeminin sonuna gelindiğinde Hüsamettin 135 kilo olmuştu. Virüs riski azalınca herkes dışarı çıkmıştı ancak Hüsamettin kilolarını dert ettiği için sokağa arkadaşlarının yanına çıkmak istemiyordu. Vaktini yine bilgisayar karşısında yemek yiyerek geçiriyordu. Sonunda bir karar verdi. Zayıflayacaktı.

ANNE YEMEKLERİYLE ZAYIFLADIM

Ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Üstelik aldığı kiloları verme konusunda da fazla umudu yoktu. Ailesi, iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya’ya ulaştı. Doktoru İstanbul’da kendisi Konya’da olduğu hâlde, internet üzerinden yaptıkları görüşmeler ve yönlendirmelerle, Hüsamettin bir yıl içinde tam 50 kilo verdi.

Ameliyatla bile zor verilen 50 kiloyu, spor ve diyetle vermeyi başaran Hüsamettin, zayıflama macerasını şöyle anlattı:

"Pandemi döneminde sadece paketli gıdalar yiyordum. Hiç hareket etmiyordum. Güne mısır cipsi ile başlayıp gazlı içeceklerle devam ediyordum. Fark etmeden 135 kilo olmuşum. Çok umutsuzdum. Bitti gözüyle bakıyordum. Ayça Hanım’ın motivasyonu ile önce haftada birkaç kilo gitti. Sonra bu giden kilolar birikti. 20 kiloya kadar zordu. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Çok sevdiğim basketbola başladım. Hareket ediyordum. Bir şey yiyeceksem etiket okuyordum. Yediklerimin kalorisine bakıp, o kaloriyi yakabilmek için ne kadar spor yapmam gerektiğini hesaplıyordum. Çoğu zaman da yemekten vazgeçiyordum. Daha önce kahvaltı etmezdim. Dışarıda bir porsiyonla doymaz aynı şeyden iki porsiyon yerdim. Yatana kadar yemeye devam ederdim. Zayıflamaya karar verince, güne kahvaltı ile başlayıp, dışarıda abur cubur yemek yerine annemin yemeklerini yedim. Böylece bir yılın sonunda 50 kilo gitmişti."

"BUNDAN SONRA SANAL ARKADAŞLIĞA SON"

Bir taraftan sağlıklı beslenmeyi seçerken diğer taraftan bilgisayar başındaki saatlerini de kısıtlayan Hüsamettin, dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirdikçe bunun daha zevkli olduğunu da fark etmiş. Hüsamettin "Arkadaşlarımla yüz yüze görüşüp onlarla spor yapmak beni hayata bağladı. Bundan sonra sanal arkadaşlığa son" diyor.

KİLO VERMEK BİR YARIŞ DEĞİL

Başka bir şehirde yaşadığı için Hüsamettin’i online olarak takip ettiğini söyleyen Dr. Ayça Kaya "Hüsamettin çok büyük bir iş başardı. Ancak bunu aklını kullanarak ve iradesiyle yaptı. Online derslerden hiçbirini kaçırmadı. Sporunu yapmaktan vazgeçmedi. Her şeyden önemlisi, etiket okuyarak yediklerinin kalorisini hesapladı. Çoğumuz gün içinde ‘küçücük bir şey, bundan bir şey olmaz’ dişe düşündüğümüz bir sürü şey yiyoruz. Özellikle gençler yedikleri paketli gıdaları bu şekilde masumlaştırıyor. Kilo vermek tavşan gibi koşup yorulduktan sonra bırakılacak bir iş değil. Tam tersi kaplumbağa gibi yavaş ama kararlı adımlarla ilerleyeceğiniz bir hayat tarzı" dedi.

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