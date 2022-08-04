Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan korona virüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD’yi suçladı. Kirillov, "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır" dedi.

"ABD'Lİ YETKİLİLER DAHA ÖNCE BU GİBİ ÇALIŞMALARI İTİRAF ETTİ"

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni koronavirüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni koronavirüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni koronavirüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi.

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